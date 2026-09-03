衛武營歌劇「遊唱詩人」魔幻登場 舞台宛如電影場景

衛武營挑戰自製歌劇「遊唱詩人」今天起正式登場，隨著舞台大幕升起，魔幻中世紀古堡畫面搭配傾斜舞台，宛如預示一個正在頹敗的世界，暗喻復仇的熊熊烈焰貫穿全戲，宛如電影場景吸睛。

衛武營藝術總監也是這次指揮簡文彬昨天在總彩排現場表示，這次製作集結超過百位的台前幕後專業團隊，將設計圖紙上的奇幻想像，化為歌劇院裡充滿視覺張力的真實場景，每一顆釘子都是團隊親手釘上，「這次以全自製打造歌劇製作國家隊的企圖心，展現衛武營十餘年來的耕耘與積累的產製實力。」

義大利籍導演馬埃斯特里尼（Pier Francesco Maestrini）表示，這次選擇回歸歌劇本身，透過投影技術將音樂意象直接化為舞台畫面，「火」的形象無所不在，「不僅僅是象徵，更是驅動一切的起點與動力，點燃了最初的創傷，也支配著每一個人物的命運。」

除此之外，劇中第二幕最為人熟知的「鐵砧合唱」，描繪吉普賽人揮汗打鐵的勞動情境，這次衛武營找來專業健身教練登台飾演群眾演員，以剛強的肌肉與渾身的力量化身為吉普賽鐵匠、士兵與劊子手，也為勞動、戰爭及行刑場面增加說服力。

簡文彬表示，作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）的「遊唱詩人」之所以經典，就是因為要找到實力相當的女高音、女中音、男高音與男中音四位聲樂家，每個人都有獨當一面的詠嘆調或重要的劇情轉折，「台灣隊包括女高音耿立、女中音翁若珮等等，都是一時之選。」

這次安排了兩組頂尖卡司，讓觀眾能品味截然不同的美聲魅力，今晚場次與9月5日場次，由近年在臺灣歌劇界大放異彩的女高音耿立、女中音翁若珮，搭配韓國男中音丁一憲（JUNG Ilhun）與喬治亞男高音喬治．歐尼亞尼（George ONIANI）出演。

9月4日跟9月6日包含義大利女高音馬利（MartaMari）、女中音莫吉尼（Chiara Mogini）、巴西男中音艾斯特維（Rodrigo Esteves）以及喬治亞男高音許沙貝里茲（Mikheil Sheshaberidze）。兩組聲樂家各有亮點，樂迷可以連續欣賞，感受不同卡司帶來的歌劇震撼。