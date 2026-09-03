快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

衛武營歌劇「遊唱詩人」魔幻登場 舞台宛如電影場景

中央社／ 台北3日電
衛武營國家藝術文化中心挑戰全自製歌劇「遊唱詩人」3日起正式登場，魔幻中世紀古堡畫面搭配傾斜舞台，預示一個正在頹敗的世界；暗喻復仇的熊熊烈焰也貫穿全戲，猶如電影場景般吸睛。圖／衛武營提供（中央社）
衛武營國家藝術文化中心挑戰全自製歌劇「遊唱詩人」3日起正式登場，魔幻中世紀古堡畫面搭配傾斜舞台，預示一個正在頹敗的世界；暗喻復仇的熊熊烈焰也貫穿全戲，猶如電影場景般吸睛。圖／衛武營提供（中央社）

衛武營挑戰自製歌劇「遊唱詩人」今天起正式登場，隨著舞台大幕升起，魔幻中世紀古堡畫面搭配傾斜舞台，宛如預示一個正在頹敗的世界，暗喻復仇的熊熊烈焰貫穿全戲，宛如電影場景吸睛。

衛武營藝術總監也是這次指揮簡文彬昨天在總彩排現場表示，這次製作集結超過百位的台前幕後專業團隊，將設計圖紙上的奇幻想像，化為歌劇院裡充滿視覺張力的真實場景，每一顆釘子都是團隊親手釘上，「這次以全自製打造歌劇製作國家隊的企圖心，展現衛武營十餘年來的耕耘與積累的產製實力。」

義大利籍導演馬埃斯特里尼（Pier Francesco Maestrini）表示，這次選擇回歸歌劇本身，透過投影技術將音樂意象直接化為舞台畫面，「火」的形象無所不在，「不僅僅是象徵，更是驅動一切的起點與動力，點燃了最初的創傷，也支配著每一個人物的命運。」

除此之外，劇中第二幕最為人熟知的「鐵砧合唱」，描繪吉普賽人揮汗打鐵的勞動情境，這次衛武營找來專業健身教練登台飾演群眾演員，以剛強的肌肉與渾身的力量化身為吉普賽鐵匠、士兵與劊子手，也為勞動、戰爭及行刑場面增加說服力。

簡文彬表示，作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）的「遊唱詩人」之所以經典，就是因為要找到實力相當的女高音、女中音、男高音與男中音四位聲樂家，每個人都有獨當一面的詠嘆調或重要的劇情轉折，「台灣隊包括女高音耿立、女中音翁若珮等等，都是一時之選。」

這次安排了兩組頂尖卡司，讓觀眾能品味截然不同的美聲魅力，今晚場次與9月5日場次，由近年在臺灣歌劇界大放異彩的女高音耿立、女中音翁若珮，搭配韓國男中音丁一憲（JUNG Ilhun）與喬治亞男高音喬治．歐尼亞尼（George ONIANI）出演。

9月4日跟9月6日包含義大利女高音馬利（MartaMari）、女中音莫吉尼（Chiara Mogini）、巴西男中音艾斯特維（Rodrigo Esteves）以及喬治亞男高音許沙貝里茲（Mikheil Sheshaberidze）。兩組聲樂家各有亮點，樂迷可以連續欣賞，感受不同卡司帶來的歌劇震撼。

衛武營 詩人 舞台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開賣票房即轟動！TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》集結國際名家，華格納世紀鉅作9月登臺

朱宗慶再推「六部曲」 旋轉舞台營造雙重享受

霹靂舞／四大世界冠軍同台！2026高雄國際大賽登上衛武營

作曲家許常惠逝世25週年紀念音樂會 9月起登場

相關新聞

中東局勢緊張再起…麗星公告燃油附加費 10月起每人每晚300增為450元

麗星郵輪今天公告，因中東地區局勢緊張再起，燃油價格持續升高，加重相關營運成本，因此將燃油附加費每人每晚從300元調整至新台幣450元，適用於10月1日後新訂位基隆出發的「探索星號」航次。

下班要帶傘！雙颱輻合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為今天北部地區帶來顯著降雨，氣象署今天示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。

妻列舉職場表現怨老公是「無上進心代表」 網直言：鞭策自己就好

在凡事講求競爭與成就的現代社會中，不追求升遷的「佛系工作者」往往引發兩極評價。一名人妻近日在Dcard發文分享，直言自己的丈夫大概就是大眾口中「毫無上進心」的典型代表，不僅從出社會以來就堅持準時下班、工作態度能混就混，甚至對升官唯恐避之不及。

30歲年薪300萬「資產僅存5成」陷財務焦慮 過來人開釋可放寬心

出社會數年後，個人資產究竟該達到多少水準才合理？

米糠油47年食安仍連環爆 專家：守住源頭才能止血

米糠油事件已過47年，台灣食安危機仍未畫下句點。從毒澱粉、假油到近年食品中毒事件，食安挑戰已轉向複雜供應鏈。專家認為強化源頭溯源、跨域稽查及食農教育，才能避免下一場食安風暴。

高雄這路口被檢舉魔人盯上 他挨罰靠兩關鍵逆轉勝撤單

高雄市鳥松區一處T字型轉彎路口有個顯示直行的小箭頭，但駕駛只要從環湖路左轉彎後，路名就變成文前路，不少駕駛開車一轉彎只要忘了打方向燈易被檢舉魔人盯上檢舉，一年半以來共有255人挨罰；一名公務員因為遭檢舉吞罰1200元，熟讀交通法規的他認為地面上「小箭頭」標誌畫設是指示「車輛直行」，不因路名有所改變，憑藉兩關鍵申訴，第一關被警方駁回，後轉向交通局申訴逆轉勝，罰單成功被撤銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。