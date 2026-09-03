妻列舉職場表現怨老公是「無上進心代表」 網直言：鞭策自己就好

在凡事講求競爭與成就的現代社會中，不追求升遷的「佛系工作者」往往引發兩極評價。一名人妻近日在Dcard發文分享，直言自己的丈夫大概就是大眾口中「毫無上進心」的典型代表，不僅從出社會以來就堅持準時下班、工作態度能混就混，甚至對升官唯恐避之不及。

原PO詳細列舉丈夫在職場上的「躺平哲學」，透露他上班交代事項絕不提早完成，甚至會故意留下微小疏漏營造忙碌感，以防被交辦更多雜事；只要部門有能力優秀的新人加入，他反而會因為「自己升遷機率降低」而暗自慶幸。就連過去三次跳槽經歷，私下的真實原因也全都是為了爭取更短工時與更多年假，下班後更只專注於打遊戲、追劇或觀看純好奇性質的科普影片，對職場專業技能的進修毫無興趣。

不僅如此，原PO還形容丈夫外表看似規律謹慎，骨子裡卻是極致順其自然的「大P人」（MBTI知覺型人格）。大學畢業之際同儕皆急於投遞履歷，他卻瀟灑出國度假兩個月，返台後僅憑學姊內推、穿著面試前兩天才買的新襯衫便順利錄取；每當面對未來的長期規劃，他也總是雲淡風輕地以「時機到了該有的就會有」帶過，超強的鬆弛感與好運氣常讓妻子看得滿臉問號。

此文在網上形成熱烈迴響，不過網友卻和原PO有截然不同的想法，網友紛紛留言反駁「我覺得這種不叫沒上進心欸，比較像他很清楚自己想要什麼」、「想知道妳怎麼上進的，比較想了解上進的故事」、「還好吧，我以為他是癱在家不上班那種耶……妳比較可怕，攀比型人格嗎？」、「他不上進妳上進就好啦；看不慣就鞭策自己而不是一直PUA別人」，大多數網友都覺得原PO丈夫只是選擇自己喜歡的生活，和沒上進心扯不上關係，反倒是原PO沒有拿出自己上進的行為做為對比，讓人感覺只不過是看不慣丈夫太過悠閒。

本報女子漾曾報導，在心理學研究中，總是過的「太在乎」的人往往是最不開心的，文中提醒讀者有時候自我中心並不是自私，而是詢問自己真正想要的是什麼，凡事都可以換個角度來看，得到的將是截然不同的觀點，所以停止對自己的情緒暴力和過多苛責才是真正活得開心的好辦法。