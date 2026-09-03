北捷文湖線列車燈光閃爍緊急煞車 約83人文德站換乘

北捷文湖線今天下午5時許發生燈光閃爍、緊急煞車狀況，台北捷運公司說明，文德站往動物園站方向1部列車發生異常警訊，安排約83位旅客換乘，目前已恢復正常，調整班距中。

有網友今天下午5時許在社群平台Threads發布影片指出，北捷文湖線車廂內燈光閃爍，「室內燈半亮，怎感覺都是供電的問題」；也有民眾說，文湖線緊急煞車後關燈，後來只好下車，「瞬間以為是不是遇到殭屍的世界末日了」。

台北捷運公司說明，今天下午5時5分，文湖線文德站往動物園站方向，1部列車發生異常警訊，自趨安全設計啟動停車，行控中心隨即依照SOP，請車上約83位旅客於文德站換乘，下一班列車約1分鐘後進站載客。

北捷表示，初步判斷為車門開關異常，將回廠詳查，目前文湖線已恢復正常，持續調整班距中。