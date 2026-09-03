30歲年薪300萬「資產僅存5成」陷財務焦慮 過來人開釋可放寬心

出社會數年後，個人資產究竟該達到多少水準才合理？一名30歲的竹科工程師近日在Dcard發文請益，表示自己畢業後便進入竹科擔任研發（RD）工程師，年薪從剛入職的140萬元一路穩健成長，加上分紅後已達到近300萬元的高水準；然而盤點這5、6年來累計近千萬元的總收入，名下資產卻僅落在500萬至600萬元之間，讓他不禁疑惑自己是否開銷過大，陷入深深的財務焦慮。

該名工程師透露，自己股齡僅約1年且名下無房產，目前資產全由現金與ETF構成。看著網路社群上同齡網友動輒資產破千萬，加上身邊同事不僅頻繁出國旅遊，還能紛紛置產買房，自己卻只留下約總收入的一半，既不敢冒昧探詢同事的真實財務狀況，又覺得工作已經全力以赴、「再更拚會死人」，才決定上網詢問科技業同溫層，釐清這樣的資產累積進度是否屬於後段班。

貼文曝光後迅速掀起熱烈討論，不少網友第一時間便出言安撫，「人比人氣死人，管好自己比較實在」、「不錯了」，也有網友分享經驗「我30（歲）也是500-600（萬）而已，然後31（歲）1100（萬），32 （歲）2000（萬）」、「我30才100多萬，現在45已經多快一百倍了，當你有一點錢的時候自然會越賺越多，這年紀不用太焦慮」，直言原PO其實「過度焦慮了」。

本報橘世代曾報導，許多人有著很高的年收入但卻無法有效地累積資產，就有會計師提出四大財務陷阱，包含了薪水不等於購買力、能買不等於能負擔等觀念，指出若不弄懂其中關鍵，就算錢賺得在怎麼多最後也仍是存不下來。