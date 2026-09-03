她雙腿水腫沒在意…竟是紅斑性狼瘡還傷及腎 北醫附醫靠這招助度過危機

一名41歲女性雙腿水腫長達兩周，起初並未特別在意，就醫檢查才發現，自己是紅斑性狼瘡的患者，且已侵犯腎臟，引發狼瘡性腎炎。她不僅出現大量蛋白尿，腎功能更在短時間內急遽惡化，進展為「急進性腎絲球腎炎」，一度因急性腎衰竭必須接受血液透析治療。

北醫附醫腎臟科主治醫師陳寶寶表示，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統異常攻擊自身組織與器官，一旦侵犯腎臟，就可能引發狼瘡性腎炎。若發炎反應猛烈，腎功能可能在數周甚至更短時間內快速下降，形成急進性腎絲球腎炎，此時治療就得與時間賽跑，須盡快壓制失控的免疫反應，避免腎臟持續受損。

陳寶寶說，醫療團隊先以類固醇、免疫抑制劑及羥氯奎寧等藥物控制免疫反應，但藥物發揮作用仍需要時間。考量患者病情迅速惡化，團隊同步採取「治療性血漿置換術」，希望盡快移除血液中可能持續攻擊器官的致病物質，為腎臟爭取恢復時間。

陳寶寶表示，治療性血漿置換是將患者血液引流至體外，分離血球與血漿後，移除含有致病抗體等物質的血漿，再以替代液補充後將血球送回患者體內。對部分病情危急、需要快速降低血液中致病物質的患者而言，可作為特定情況下的輔助治療。

但在患者接受血漿置換期間，發生罕見但嚴重的「輸血相關急性肺損傷」（TRALI），肺部功能急遽惡化，甚至出現急性呼吸衰竭。醫療團隊因此調整治療策略，改採「雙重過濾血漿分離術」（DFPP）。

相較於傳統血漿置換，雙重過濾血漿分離術會將分離出的血漿再通過第二層濾膜，依不同分子大小進一步分離，藉此移除特定大分子致病物質，包括部分免疫球蛋白等，再將其餘血漿成分送回患者體內，因此可降低對大量外來血漿的需求。

但是運用雙重過濾血漿分離術後，患者又因免疫功能受到抑制而併發嚴重肺炎，所幸經抗生素及醫療團隊持續治療後順利度過危機，不僅脫離急性腎衰竭，腎功能也逐步恢復至接近正常範圍。

陳寶寶表示，這類個案也提醒民眾，水腫看似常見，背後卻可能隱藏腎臟疾病。當腎臟受損、大量蛋白質從尿液流失，或腎臟無法正常排除體內多餘水分及鹽分時，就可能出現下肢水腫。若雙腿水腫持續不退，又合併泡泡尿、尿量改變或其他身體異常，應進一步接受尿液及腎功能檢查。

陳寶寶說，坊間有些標榜能抗老的療程「洗血」，也是運用血漿置換術，但血漿置換目前主要仍是針對特定疾病及臨床適應症使用的醫療技術，相關技術能否延緩人體老化、適合哪些族群，以及長期進行是否安全，目前仍需要更多臨床研究證實，不宜將重症治療技術直接等同於抗衰老療法。