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紅點設計獎特展再登台 突出台灣學子軟實力

中央社／ 台北3日電

去年紅點設計獎特展睽違逾10年登台展出，迴響熱烈，紅點設計獎延續成功經驗，近日再度推出在台展覽，聚焦2025年至2026年台灣獲獎作品，並特別突出學生的設計力。

「台灣設計榮耀 2025–2026 紅點設計獎特展」由紅點設計獎（Red Dot Design Award）及經濟部產業發展署共同主辦、台灣設計研究院執行，開幕記者會今天舉行，紅點設計獎創辦人、執行長彼得賽克（PeterZec）表示，期望透過獎項讓大家看見台灣設計優秀人才。

紅點設計獎副執行長、策展人喬瓦賽克（Jova Zec）說，台灣雖然是小島，但在設計上卻是大國。希望透過展覽讓大家看見台灣設計社群的實力，且在各類別領域設計也引領潮流。

本次特展延續去年約180件得獎作品的成功經驗再度推出；因應熱烈迴響，今年展覽空間大幅擴增，作品規模也成長至194件，包含實體與數位兩種呈現形式。從國際品牌到新銳創作者，本次特展完整呈現台灣設計在產品、品牌與概念三大領域的年度成果。

紅點設計獎競賽涵蓋產品設計（Product Design）、品牌與傳達設計（Brands & Communication Design）及設計概念（Design Concept），其中產品設計競賽今年首增遊戲與串流（Gaming and Streaming）類別。

喬瓦賽克說，展覽可看出台灣在遊戲與串流類別的設計表現非常亮眼，提升了競賽標準。他們也驚艷於台灣學生設計作品，在歐洲看溝通設計、傳達設計，沒有像台灣學生表現的內涵，此次特展擴大規模，就是希望能讓大家看見更多學生作品。

此次展覽共展出實體作品137件、數位作品57件，合計194件。有單獨展間規劃為「Next Generation」新秀展區，展出獲得紅點新秀獎（Red Dot: Junior Prize）的 作品「青吱調CICADA'S TUNE」，以及多件來自大學與新秀培育計畫的作品。

「台灣設計榮耀 2025–2026 紅點設計獎特展」即日起在松山文創園區台灣設計館 03、04展間展出至10月4日。

榮耀 紅點設計獎 台灣

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