快訊

主管剉咧等？11月19日因一事恐無人想上班 專家點名科技業影響最大

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

舌頭凸一塊不痛不癢竟是舌癌二期 達文西手術藏疤耳後…1個月重返職場

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
一名50多歲男性發現舌頭出現一處不明凸起物，因不痛不癢未立即就醫，後續經友人提醒就醫，竟確診舌癌第二期，後續透過達文西手術完成治療，傷口小也不易被他人發現。圖／雙和醫院提供
一名50多歲男性發現舌頭出現一處不明凸起物，因不痛不癢未立即就醫，後續經友人提醒就醫，竟確診舌癌第二期，後續透過達文西手術完成治療，傷口小也不易被他人發現。圖／雙和醫院提供

一名50多歲男性平時從事勞力工作，某天發現舌頭出現一處不明凸起，由於不痛不癢，也沒有影響說話、吞嚥，因此一直沒放在心上，直到身邊朋友罹患口腔癌，他才警覺自己舌頭上的異常可能不單純，趕緊就醫檢查，沒想到竟確診舌癌第二期。

根據衛福部癌症登記資料顯示，台灣每年約新增8200至8500名口腔、口咽及下咽癌患者。口腔癌與吸菸、飲酒及嚼檳榔高度相關，因此過去患者以男性居多，尤其有嚼檳榔習慣的勞力工作者，更是高風險族群。

雙和醫院口腔顎面外科主治醫師邵孔昱表示，近年臨床也觀察到女性口腔癌患者增加，其中部分患者沒有菸、酒、檳榔習慣，反而可能與長期慢性刺激有關。如活動假牙或固定假牙不合，反覆摩擦口腔黏膜形成傷口，也曾有患者因牙齒斷裂未處理，尖銳牙齒長期磨擦舌頭，最後演變為舌癌。這類個案雖然比例不高，但任何長期未改善的口腔傷口都可能造成病變。

面對舌癌或是口腔癌，大多會留下非常明顯的疤痕，也讓不少患者對於治療卻步。邵孔昱說，上述的患者在確診舌癌後，接受舌部腫瘤切除及人工皮重建，因舌癌較容易經由淋巴系統轉移至頸部淋巴結，因此同步以達文西手術進行頸部淋巴結廓清。術後不到一個月，患者已恢復說話及吞嚥功能，順利重返工作崗位，頸部傷口也因隱藏於耳後髮際線，外觀幾乎看不出曾接受口腔癌手術。

邵孔昱說，傳統頸部淋巴結廓清手術可能在頸部留下約20公分長的疤痕，對部分患者而言，不僅是外觀問題，也可能影響日後工作及社交，而達文西手術可從耳後髮際線進入，將傷口縮小至約6至7公分，待頭髮留長後，多數傷口可自然遮蓋。

不過，並非所有口腔癌患者都適合採取達文西手術。邵孔昱說，若腫瘤侵犯範圍較大，仍須依腫瘤位置、期別及轉移情況，選擇最適合的手術方式，不能為了追求傷口小而犧牲腫瘤治療效果。

邵孔昱說，若要避免口腔癌或舌癌，對於反覆性口腔潰瘍一定要多加注意，只要嘴破超過2周沒有痊癒，就要提高警覺，醫師會先檢查是否存在斷裂牙齒、尖銳牙尖或假牙不合等刺激因素，必要時先移除刺激源並持續觀察。若病灶仍未癒合，就應進一步接受切片檢查，確認是否已有癌前病變或口腔癌。

除了長期不癒的潰瘍，口腔白斑、紅斑及紅白斑也是重要警訊。白斑並非都會癌化，但若病灶逐漸增厚，或進一步出現紅白斑、紅斑，癌化風險便會提高，應接受定期追蹤，必要時及早處理。

達文西 重返職場 檳榔 口腔癌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

34歲男重訓後頭頸部疼痛 醫查出是腦中風緊急手術才救回

快遞員血紅素偏低揪出大腸癌 聯新國際醫籲驗出缺鐵性貧血別拖延

半導體業務長15公分淋巴腫瘤誤認「啤酒肚」 癌團：近4成病人不知警訊

「視力模糊」竟是腦血管警訊 遮一隻眼就能揪出

相關新聞

下班要帶傘！雙颱輻合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為今天北部地區帶來顯著降雨，氣象署今天示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

中央氣象署下午14時15分針對全台17縣市發布大雨特報，第18號颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日西半部、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。