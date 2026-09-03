舌頭凸一塊不痛不癢竟是舌癌二期 達文西手術藏疤耳後…1個月重返職場

一名50多歲男性平時從事勞力工作，某天發現舌頭出現一處不明凸起，由於不痛不癢，也沒有影響說話、吞嚥，因此一直沒放在心上，直到身邊朋友罹患口腔癌，他才警覺自己舌頭上的異常可能不單純，趕緊就醫檢查，沒想到竟確診舌癌第二期。

根據衛福部癌症登記資料顯示，台灣每年約新增8200至8500名口腔、口咽及下咽癌患者。口腔癌與吸菸、飲酒及嚼檳榔高度相關，因此過去患者以男性居多，尤其有嚼檳榔習慣的勞力工作者，更是高風險族群。

雙和醫院口腔顎面外科主治醫師邵孔昱表示，近年臨床也觀察到女性口腔癌患者增加，其中部分患者沒有菸、酒、檳榔習慣，反而可能與長期慢性刺激有關。如活動假牙或固定假牙不合，反覆摩擦口腔黏膜形成傷口，也曾有患者因牙齒斷裂未處理，尖銳牙齒長期磨擦舌頭，最後演變為舌癌。這類個案雖然比例不高，但任何長期未改善的口腔傷口都可能造成病變。

面對舌癌或是口腔癌，大多會留下非常明顯的疤痕，也讓不少患者對於治療卻步。邵孔昱說，上述的患者在確診舌癌後，接受舌部腫瘤切除及人工皮重建，因舌癌較容易經由淋巴系統轉移至頸部淋巴結，因此同步以達文西手術進行頸部淋巴結廓清。術後不到一個月，患者已恢復說話及吞嚥功能，順利重返工作崗位，頸部傷口也因隱藏於耳後髮際線，外觀幾乎看不出曾接受口腔癌手術。

邵孔昱說，傳統頸部淋巴結廓清手術可能在頸部留下約20公分長的疤痕，對部分患者而言，不僅是外觀問題，也可能影響日後工作及社交，而達文西手術可從耳後髮際線進入，將傷口縮小至約6至7公分，待頭髮留長後，多數傷口可自然遮蓋。

不過，並非所有口腔癌患者都適合採取達文西手術。邵孔昱說，若腫瘤侵犯範圍較大，仍須依腫瘤位置、期別及轉移情況，選擇最適合的手術方式，不能為了追求傷口小而犧牲腫瘤治療效果。

邵孔昱說，若要避免口腔癌或舌癌，對於反覆性口腔潰瘍一定要多加注意，只要嘴破超過2周沒有痊癒，就要提高警覺，醫師會先檢查是否存在斷裂牙齒、尖銳牙尖或假牙不合等刺激因素，必要時先移除刺激源並持續觀察。若病灶仍未癒合，就應進一步接受切片檢查，確認是否已有癌前病變或口腔癌。

除了長期不癒的潰瘍，口腔白斑、紅斑及紅白斑也是重要警訊。白斑並非都會癌化，但若病灶逐漸增厚，或進一步出現紅白斑、紅斑，癌化風險便會提高，應接受定期追蹤，必要時及早處理。