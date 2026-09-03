17:30又傳地震！台灣東南海域發生規模4.5淺層地震

09/03-17:30台灣東南部海域發生規模4.5有感地震

2026年9月3日17時30分05秒，台灣東南部海域發生一場芮氏規模4.5的淺層地震，震源深度約17.8公里。根據中央氣象署資料，震央位於台東縣政府東南東方約14.4公里處，屬於台灣東南部海域範圍。本次地震屬於極淺層地震，因近岸且深度較淺，因此部分地區有明顯感受到地面搖晃。

最大震度3級地區:台東縣

台東縣部分區域感受到3級震度，民眾普遍有明顯搖晃感，室內碗盤及門窗可能會發出聲響，懸掛物亦會搖擺，靜止汽車會有明顯搖動。地震發生時，建議民眾應保持冷靜，立即採取趴下、掩護、穩住等防震措施。如處於室內，請迅速躲避至堅固家具下，避免靠近窗戶以防玻璃破裂。室外民眾應遠離高樓、電線桿以及不穩固的物件。地震過後請檢查家中瓦斯、水電管線是否安全，並保持收聽最新災害資訊。

最大震度1級地區:花蓮縣、高雄市

花蓮縣與高雄市部分區域則有1級微震感受，靜止時可察覺輕微搖晃，但大多數人不明顯感知。此級震度通常不會造成屋內物品移動或損害，民眾無須特別行動，但仍應保持警覺，以防發生餘震。

此次地震無重大災情通報，屬一般淺層輕震。建議民眾平時熟悉防震避難流程，準備應急物資，並注意官方發布的最新地震速報與安全指引，如遇地震，立即採取安全防護措施，保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）