選秋節禮的美 劉軒：藏著觀察送到心坎裡

中秋禮要把祝福送到心坎裡，不僅得美味又體面，還藏著平常對人的觀察。 圖／軒言文創 提供

中秋不只是吃月餅、賞月，更是人與人之間傳遞心意的重要時刻。無論是送給長輩表達感謝、致贈親友分享團圓心意，還是和工作夥伴維繫情誼，一份中秋禮盒代表的不只是禮盒裡裝了什麼，更是送禮者對這段關係的重視。也因此每年到了中秋，如何挑選一份體面、好吃，又真正符合對方喜好的禮盒？成了送禮者的一門學問。

作家劉軒認為挑中秋禮先想清楚要送給誰？再決定送什麼，當一份禮物裡藏著你對對方的了解，祝福自然就能送到心坎裡。 圖／軒言文創 提供

最近看到正向心理學作家作家劉軒分享中秋選禮，提到一個獨特觀點：「送禮最好的時刻，是對方打開禮盒，笑著說：『你怎麼知道我會喜歡這個？』一份選得好的禮，藏著你平常對一個人的觀察。」的確，今年的中秋禮盒不再單純是「月餅＋茶」的經典組合，而是從包裝設計、飲食搭配甚至到分量都符合對方喜好，都有更多創新且帶心思的選擇。原來，當一份禮物藏著對對方的理解，祝福自然就能送到心坎裡！

在劉軒的觀察中，中秋送禮不只是送月餅，在組合的背後蘊藏一個故事。像他收到天仁茗茶今年的秋禮---「喫茶趣」，就被外盒中央的菱花鏡吸引了目光。原來設計靈感來自故宮典藏「月魄菱花鏡」，鏡背刻著玉兔搗藥、蟾蜍、桂樹與嫦娥，一個月宮的想望藏著「蟾宮折桂」與「貴」同音的祝福，是不是美味之外還感受滿滿的富貴吉祥？心意就是這樣五感體驗，一層一層傳遞給對方。

今年天仁茗茶的中秋禮盒系列，從包裝、食材到搭配組合，都試圖回答一個問題：如何讓一份中秋禮不僅體面，更真正送到對方心坎裡。這些用心，劉軒都感受到了。

喫茶趣禮盒內容搭配很實際，紅烏龍可可豆沙月餅、2款口味茶酥與天廬茶葉，滿足不同層次的味蕾喜好。 圖／軒言文創 提供

在過去，中秋禮盒的經典多半是月餅配茶肯定不會出錯，月餅代表團圓與節慶心意很應景，搭配茶品夠體面也發揮解膩的效果，兩者相伴「一甜一甘」讓味覺得到平衡。現在新世代送禮準則正在轉變。比起大家都送什麼的經典思維，現在更在意「對方真正喜歡什麼」？相較固定組合，更期待禮盒能有更多選擇並充滿驚喜。讓中秋送禮走出傳統，更貼近日常生活的選擇。送同事不一定送月餅、送閨蜜也可以是茶點，至於送長輩嘛，則可以選兼具文化感與茶香的組合。

今年天仁茗茶的月餅禮盒就很呼應新世代送禮需求，跳脫單純月餅配置，呈現多元品項的組合，提升美味豐富性；茶葉禮盒，提供不同茶種組合與價格區間，可根據收禮者的喜好挑選。值得一提的是月餅與茶葉禮盒的設計，把中式吉祥寓意的視覺元素，以創新、高雅的形式呈現，把收禮者的眼光高度對準收禮者的品味。

劉軒特別欣賞有茶月餅、茶酥搭天廬茶經典一整套的「喫茶趣」禮盒，喜歡它豐富也有儀式感。數量剛剛好的紅烏龍可可豆沙月餅，外層酥鬆、層次分明非常迷人。913茶酥、鐵觀音茶酥是甜得剛剛好的茶點，配上一杯來自廬山茶區的高山茶：「我自己先嘗了紅烏龍可可豆沙月餅。可可的香甜裡帶著紅烏龍的茶香，再喝一口天廬茶，剛好把甜味收住。一口月餅、一口茶，中間留點時間說話。對我來說，這就是中秋吃月餅最舒服的方式。」就是這份舒心深得劉軒讚許。

同樣被劉軒讚譽的還有「茶紀風華」禮盒，三款茶品被典雅風韻設計包圍，品茶人最懂。 圖／天仁茗茶 提供

不一樣的氣質選「茶紀風華」也擄獲劉軒的目光。設計元素取自中式旗袍典雅風韻，結合牡丹富貴繁華和東方經典裝飾-捲草紋生生不息，顯現真摯的祝福情意。禮盒內含三款茶品，同時享有凍頂烏龍茶、阿里山烏龍茶、陳年老茶，適合講究茶種與風味的茗茶人。

咖啡藏著茶香，尾韻會回甘的「茶釀咖啡禮盒」非常讓人想一嘗其中的滋味。 圖／天仁茗茶 提供

想要來點不一樣的選擇？天仁茗茶也推出多款跨品類的輕甜茶點或尾韻會回甘的茶釀咖啡等品項，讓送禮者可以根據收禮者的年齡、偏好作客製化的搭配，回應劉軒所言，「當一份禮物裡藏著你的理解，祝福自然就能送到心坎裡。」

米果、軟糖和果乾在「幸福享聚」禮盒裡一次擁有，挑茶點沒煩惱。 圖／天仁茗茶 提供

像是喜歡新穎風味的人，「茶釀咖啡禮盒」絕對是首選，以茶葉和綜合咖啡豆過桶，咖啡豆在完整吸收茶香後製成濾掛咖啡，913茶王、菊葉果香、鐵觀音茶感三種風味，尾韻會回甘的濾掛咖啡讓咖啡更具層次。對於喜歡用零食甜點豐富生活上小確幸的來說，「幸福享聚」禮盒的「蜂蜜紅茶綜合米果」、「香橙綠茶法式軟糖」和「烏梅洛神鮮果乾」，給予嗜甜的味蕾多元的風味選擇，禮盒內的組合也可以隨心搭配。

原價600元/罐的凍頂烏龍茶或高山金萱茶(100公克/罐)，活動期間內消費不限金額，單罐加價購只要430元。 圖／天仁茗茶 提供

此外，9月27日前還有好茶加價購活動，單筆消費不限金額，即可以430元加價購高山金萱茶或凍頂烏龍茶1罐。

今年中秋，用心觀察，從對方的喜好挑一份真正對味的心意。滿滿又誠心的祝福，真正駐足心坎裡回甘許久許久。

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