「含糖飲料」是兒童肥胖主要元凶！醫：小時候胖恐一路超重到成年

「小時候胖不是胖」、「孩子正在發育，多吃一點才會長高」是不少家長根深柢固的觀念，台灣肥胖醫學會理事長林文元說，兒童肥胖不只是外觀問題，更可能造成高血壓、血脂異常、脂肪肝等提早報到，甚至一路胖到成年。

林文元強調，兒童減重比成人更加困難，不能單靠孩子自己少吃、多動，而是必須從家庭、學校到醫療端共同介入，「下一代已經生得夠少了，應該共同守護孩子健康長大。」

孩子為什麼愈來愈胖？林文元指出，原因相當複雜，台灣生活富裕、食物取得方便，便利商店、手搖飲店隨處可見，含糖飲料、高熱量食物唾手可得。加上雙薪家庭普遍，家長忙碌、外食機會增加，孩子又面臨課業及補習壓力，運動時間被壓縮，多項因素交織，都可能讓體重一路往上飆。

林文元特別點名「含糖飲料」。他表示，不是完全不能喝，但若天天一杯珍珠奶茶，長期累積下來的糖分及熱量相當可觀。包括添加糖的果汁、茶飲，也可能成為隱形熱量來源，家長與其抱持「多吃才會長高」的想法，更應重視均衡飲食、攝取優質蛋白質及足夠運動。

林文元呼籲，兒童肥胖防治應該再往前推到「懷孕時期」，建立全生命歷程的健康觀念。過去常有「一人吃、兩人補」的觀念，懷孕期間大量進補，產後坐月子又吃進不少高熱量食物。但現代營養環境已與過去不同，孕期體重增加過多，也可能提高妊娠糖尿病、巨嬰等風險。

兒童肥胖最棘手之處，在於孩子仍處於生長發育階段，需要足夠營養與熱量，不能比照成人單純靠節食減重。林文元表示，飲食選擇又多掌握在家長手中，加上孩子課業繁重、運動時間有限，真正執行起來比成人更複雜。

治療選擇也是另一道難題，兒童可使用的肥胖治療藥物相對有限，部分家長也會擔心副作用，飲食、運動及行為改變仍是重要基礎。若已達需要醫療介入的程度，也不應因為害怕或汙名而拒絕就醫。林文元指出，家長的觀念、學校環境、醫療體系及整體社會都必須一起改變，設法讓持續上升的肥胖曲線先停下來，別再把「白白胖胖」當成孩子健康的代名詞。