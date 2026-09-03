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解決急診待床 健保署提高轉院診察點數、試辦急診暫留特殊給付計畫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
8旬婦台大醫院急診候床12天後離世，後床時間過久、急診壅塞問題再被討論。衛福部健保署今召開會議討論「急診待床及相關病床支付機制」。聯合報系資料照
8旬婦台大醫院急診候床12天後離世，後床時間過久、急診壅塞問題再被討論。衛福部健保署今召開會議討論「急診待床及相關病床支付機制」。聯合報系資料照

8旬婦在台大醫院急診候床12天後離世，讓候床時間過久、急診壅塞等問題再被討論。衛福部健保署今舉行會議討論「急診待床及相關病床支付機制」，會議結論除了新增36小時內能將病人轉入加護病房將支付診查費、護理費與留觀費用，並提高轉院診察點數，並初步達成共識，林口長庚及台大醫院兩家急診最為壅塞的醫學中心，將進行「醫學中心急診暫留特殊給付試辦計畫」，最快年底上路。

健保署長陳亮妤表示，今天邀集台灣醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院協會、急診醫學會、台大醫院副院長陳晉興、林口長庚代表共同舉行會議，討論「急診待床及相關病床支付機制」及病床管理，共達成5點共識。

首先，為提升急診轉置效率，陳亮妤表示，針對急診能在36小時以內讓病人轉入加護病房個案，為了增加周轉，除了原先給付的加護病房費用外，新增支付診查費、護理費及留觀床費用，此三部分都會提高支付，避免延誤病人病情。

第二，因轉診觸及醫療分級問題，陳亮妤說，目前已有醫學中心下轉至區域醫院，以及區域醫院下轉地區醫院機制，將針對轉出跟轉入醫院各獎勵3500點，加強下轉機制及分級醫療。

第三，台大醫院先前宣布與北市聯醫合作，假設轉出醫院醫師到接受轉診的醫院訪視時，醫師訪視費原本只給1000點，將提高到3000點，每次住院得申報3次，以回應醫師投入連續性照護辛勞，也增加下轉意願。

第四，除了上述給付外，這一次台大跟林口長庚也提出試辦計畫，在急診給予「暫留」特殊給付，也昨天衛福部長石崇良提到，會針對急診留觀、暫留特殊給付提出試辦計畫，先以台大跟林口長庚為主。不過試辦計畫給付費用會逐日遞減，來增加周轉率。

陳亮妤說，暫留特殊給付跟留觀有所不同，留觀時是急診醫師想要留觀，是否需要住院，或對急診初步治療反應為留觀；但特殊給付是指要等著住院的患者，因此在急診的照護會是相當全面。目前先針對急診量大，且許多病人在急診等待住院的2大醫中先行試辦。

陳亮妤說，試辦計畫會趕在年底前上路，而新增給付規定與試辦計畫，健保實際支出相關費用仍待進一步精算。

最後，因應超高齡社會及慢性病照護需求，陳亮妤說，於「大家醫計畫」的大家醫平台機制，將針對家醫計畫會員急診返家後，將利用家醫大平台提醒家庭醫師強化後續照護，避免重返急診。

急診 健保署

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