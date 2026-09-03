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集結台韓工藝藝術家作品 工藝中心以展覽療癒大眾

中央社／ 台北3日電

集結20名來自台灣及韓國的工藝家與藝術家作品，工藝中心推出「城市的柔軟告白」展覽，引進「社會處方箋」概念，企圖讓觀眾走進工藝世界，帶來療癒身心的隱形力量。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行「城市的柔軟告白」展覽開幕式，工藝中心主任梁晋誌表示，工藝創作需要專注與親手實作，在與材料互動的過程中，能讓人暫時放下日常壓力，感受創作的溫度與療癒力量，也讓工藝真正走進生活，成為陪伴人們調節身心、回到自在狀態的一種方式。

梁晋誌表示，現代生活中，每個人都承擔著不同身分與角色，也面臨各種壓力，因此需要適度停下腳步，與自己對話、找到舒緩身心的方式。「城市的柔軟告白」展覽正是希望透過工藝與藝術，提供一處讓人放慢步調、沉澱心情的空間。

展覽包含「城市放輕鬆」、「被溫柔擁抱」及「靜靜森呼吸」3展區，逐步引導觀者調適身心，展出作品橫跨陶藝、木雕、金工、纖維、羊毛氈、織品及平面插畫等多元媒材，創作者們分別從日常生活、自然觀察與生命經驗出發，以童趣的想像、紓壓的線條與詼諧的幽默將生活重量化繁為簡，透過工藝語彙回應現代人的孤獨與焦慮。

參展藝術家代表陳士雄表示，此次展覽透過多元媒材與創作方式，期盼作品能觸動觀者情感，讓人在忙碌生活中獲得片刻放鬆，並將這份溫柔帶回日常。

「城市的柔軟告白」展覽即日起展出至2027年2月21日，地點在台北當代工藝設計分館3樓。

療癒 工藝 藝術家

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