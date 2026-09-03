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住校遇生活白痴好崩潰…浴室不刮水、密室曬衣發霉 網共鳴教溝通妙招

聯合新聞網／ 綜合報導
各大專院校迎來開學季，不少學生滿懷期待搬進宿舍或租屋處，然而團體生活也隨即迎來磨合考驗。示意圖／ingimage
各大專院校迎來開學季，不少學生滿懷期待搬進宿舍或租屋處，然而團體生活也隨即迎來磨合考驗。示意圖／ingimage

各大專院校迎來開學季，不少學生滿懷期待搬進宿舍或租屋處，準備展開獨立生活，然而團體生活也隨即迎來磨合考驗。一名剛入住四人宿舍的女大生近日在Dcard發文求助，透露室友疑似是人生第一次離家獨立，生活自理能力幾乎為零，種種缺乏家事常識的行徑讓她瀕臨崩潰，不知該如何是好。

原PO無奈列舉該名室友的各項離譜行徑，包括洗完澡後整間浴室濕漉漉卻從不刮水、公共垃圾桶滿溢仍硬往上堆疊，甚至連洗衣服見到洗衣球時，都困惑詢問「要不要先剪開」。更令原PO難以忍受的是，對方常把洗好的濕衣服全部緊密擠在寢室內晾曬，導致衣物根本無法晾乾，整間房間充斥著一股難聞的濕悶霉味，嚴重影響居住品質。

雖然生活習慣差異極大，但原PO坦言該名室友個性相當隨和好相處，似乎純粹只是過去在家中從未碰過家事，並非故意製造混亂。正因彼此並無交惡，原PO陷入天人交戰，既渴望提醒對方改善，又擔憂措辭不當破壞寢室氣氛，因此發文詢問廣大網友該如何委婉開口，抑或乾脆召集全寢一起制定「合租生活公約」以化解尷尬。

貼文曝光後迅速引發眾多住宿生共鳴，網友紛紛提供建議「集體生活真的很需要先把公共區域的規則講清楚，不然住久了一定會有人開始累積怨氣」、「我覺得可以不用一次全部講，看到什麼就順手提醒一下，不然她可能也會覺得壓力很大」。

本報女子漾也曾報導過溝通的技巧，指出許多溝通出現問題是因為被情緒和認知差異影響才會導致溝通不良，如果在溝通開口前能先做到以下3點，就能對溝通有很好的幫助：

1.抑止憤怒情緒，不抱持自己絕對是正確的想法

2.不要災難化思考，放大負面想法對溝通並無幫助

3.專注於想要和對方討論解決的事項，不要讓對話走向不可控

租屋 室友

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