16:45台東海域規模4.4有感地震！東河震度3級、震源深度約20公里

2026年9月3日16點45分，台灣東南部海域發生規模4.4地震，震源深度約20公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於台東縣政府東南東方約13.9公里海域，故以台東縣受到較明顯搖晃。監測數據顯示最大震度為東河3級，此外花蓮縣和高雄市多地測得1級輕微震感。

最大震度3級地區：台東縣

震度3級屬於弱震，幾乎所有人在地震時可感受到搖晃，房屋及室內物品會有明顯震動。遇有此種震度時，室內民眾應立即保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震行動，避免靠近窗戶和危險物品。建議檢查家中牆壁及家具是否有損壞情形，並保持通訊順暢以應付後續可能的餘震。

最大震度1級地區：花蓮縣、高雄市

震度1級為微震，多數人在安靜環境中才會感知。此震度對建築物無明顯影響，一般不需特殊應變措施，但仍提醒民眾保持防震意識，準備好應急物資和防災計劃。

本次地震屬於能量釋放中小型的淺層事件，對民眾生活未造成實質損害。建議大家依照中央氣象署提供的防震守則，平時加強防災準備，遇震時冷靜應對，確保自身與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）