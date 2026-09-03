鳳凰瞄準日本旅遊商機代理 星悅航空復航台灣北九州航線

國人赴日旅遊需求居高不下，鳳凰（5706）旅遊集團代理的日本星悅航空（STARFLYER）睽違多年重返台灣，台北（桃園）－北九州航線3日正式復航，提供國內旅客前往日本九州的新選擇，也看好秋冬旅遊旺季帶動赴日旅遊需求。

鳳凰旅遊集團指出，國人赴日旅遊需求正從傳統熱門城市向更多元目的地擴散，加上中秋、國慶連假接續登場，以及秋冬賞楓旺季即將到來，預期赴日旅遊需求仍有支撐，相關促銷活動期間開票量可望較平日成長逾兩倍。

星悅航空北九州－台北航線目前每周3班往返，其中台北出發航班為每周一、四、六凌晨3時起飛，上午6時20分抵達北九州，旅客抵達後即可開始安排行程；北九州返台則為每周日、三、五晚間11時40分出發，隔日凌晨1時10分抵達桃園。

日本旅遊熱度持續升溫，根據日本政府觀光局（JNTO）最新統計，今年7月赴日外國旅客人數創歷年同期新高，其中台灣旅客單月突破70萬人次，再創單月新高，顯示台灣旅客赴日旅遊需求依舊強勁。

從航點來看，根據統計，台灣旅客赴日熱門航點依序為東京、大阪、沖繩、福岡及名古屋，其中福岡今年開票量較去年同期成長逾四成，增幅居冠；顯示九州旅遊市場人氣升溫，也星悅航空為北九州航線復航帶來市場支撐。

星悅航空以新北九州機場為基地，2002年成立時名稱為神戶航空，前樞紐機場為神戶機場，後以「星悅航空」品牌營運，機身以黑、白為主色，形成鮮明品牌形象。2007年與全日空（ANA）簽訂航班代碼共享協議，擴大航網布局，也有助提升航班載客率。

隨著日本旅遊需求持續高檔，加上航點選擇逐漸從東京、大阪等傳統熱門城市向九州等區域擴散，星悅航空此次復航北九州航線，除補足台灣與九州間的航班運能，也可望掌握秋冬旅遊旺季商機。

國人赴日旅遊需求居高不下，鳳凰旅遊集團代理的日本星悅航空（STARFLYER）睽違多年重返台灣，台北（桃園）－北九州航線3日正式復航。鳳凰旅遊集團／提供