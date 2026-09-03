全台首度40°C極端高溫實兵演練 新北市與中央部會啟動高溫調適行動

為防範極端高溫造成的威脅，新北市今天與中央部會舉辦40°C高溫即時調適實兵演練，模擬北北桃連3日出現40°C高溫，引發醫療系統停電、電力超載停電及交通癱瘓等複合性災害。實地驗證急救、備援及即時處置措施，為市民築酷暑安全防線。

實兵演練於中央應變中心、新北市災害應變中心、中央前進協調所、新北市市民廣場及亞東紀念醫院等場域多點同步、全程即時連線，是全台首度針對40°C極端高溫所引發複合型衝擊辦理之跨中央與地方實兵演練。新北市副市長劉和然、環境部次長謝燕儒、環境部氣候變遷署副署長張根穆、醫福會副執行長林名男等人都一起與會。

劉和然致詞時強調，極端高溫是無聲的隱形災害，單一局處甚至單一縣市都無法獨自面對，新北市必須站出來率先引領跨區與中央的深度合作。市府團隊不只追求應變速度，更帶著照顧每一位市民的溫度，針對醫療資源搶救、電力故障備援、道路大眾運輸運作等關鍵領域進行高強度演練。市府將透過縱向橫向的極致整合，確保在極端氣候來襲時，每一個角落、每一位市民都能獲得最迅速且溫暖的守護，讓城市在危機中更具韌性與力量。

環境部指出，本次演練聚焦健康與維生基礎設施兩大面向，一共有高溫預警與應變啟動、高溫資訊與媒體溝通、戶外工作者熱調適、脆弱族群關懷與涼適避暑、供電供水設施告急、軌道運輸高溫限速、高溫環境衝擊應處，以及護理之家與醫院急診熱傷害應變等8大情境、26項演練科目。

演練自中央氣象署發布高溫紅燈預警、環境部召開跨部會高溫調適行動會議揭開序幕，新北市同步開設災害應變中心，並演練應變中心記者會、不實訊息即時澄清，以及細胞廣播與多元管道防熱宣導，確保各機關對外訊息一致。

環境部指出，極端高溫首當其衝的是戶外工作者及高溫脆弱族群，本次實地演練高溫作業勞動檢查與雇主督導、陰涼休息區設置與降溫裝備供應，以及戶外勞工熱傷害之現場救護；並運用環境部建置的抗高溫涼適地圖，協助地方快速篩選高溫里別與高風險對象，由衛生局、社會局分組進行獨居長者、街友入戶訪視關懷，預防性引導至臨時開放的涼適點，並演練資源回收個體戶戶外作業路倒昏厥之緊急救護後送。

在維生基礎設施與環境衝擊方面，演練模擬區域電網負載達98%、變電所高溫告警，由台電執行需量反應與饋線轉供；高地配水池水位偏低致水壓不足，由水利署協調自來水公司調度移動式發電機供電加壓站並開設臨時供水站；同時進行道路及公園植被灑水降溫與路面溫度量測，以及捷運軌溫達50°C之列車限速、班距調整與接駁疏運。

本次演練的重點科目是極端高溫對長照及醫療體系的衝擊，演練模擬護理之家因區域停電導致空調失效，備援電力僅能維持呼吸器等基本維生設備，部分住民出現熱傷害，須緊急送醫或轉送其他機構；醫院端則模擬大量熱傷害病患短時間湧入急診，演練檢傷分級、病患分流與動線運作，其中重度熱中暑病患到院後立即啟動快速降溫，目標於30分鐘內將核心體溫降至38°C。

新北市消防局長陳崇岳提醒，面對連續極端高溫，市府已做足萬全準備，但也需要市民攜手同心，隨時關注氣象預報，盡量避免中午高溫時段外出；若必須外出，務必做好防曬並多補充水分，並多加關懷身邊的長者與脆弱族群。若發現身邊有人出現頭暈、噁心等熱傷害徵兆，請立即移至陰涼處、鬆脫衣物、散熱並補充水分；情況嚴重時請果斷進行急救並立即撥打119，市府救護團隊隨時做大家最堅實的後盾，共同守護家人與城市的健康安全。

亞東醫院演練重度熱中暑病患到院後立即啟動快速降溫，於30分鐘內將核心體溫降至38°C。圖／新北市消防局提供

劉和然強調，極端高溫是無聲的隱形災害，單一局處甚至單一縣市都無法獨自面對，新北市必須站出來率先引領跨區與中央的深度合作。記者黃子騰／攝影

新北市副市長劉和然於新北市災害應變中心與環境部次長一同主持實兵演練。記者黃子騰／攝影

亞東醫院模擬大量熱傷害病患短時間湧入急診，演練檢傷分級、病患分流與動線運作。圖／新北市消防局提供