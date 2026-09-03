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下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨
東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為北部地區今天帶來顯著降雨，氣象署示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。
中央氣象署預報員王品翔指出，受大低壓帶籠罩及兩側的科羅旺颱風、沙德爾颱風2系統影響，台灣天氣相當不穩定。
王品翔表示，科羅旺颱風未來一周將在琉球群島附近打轉後慢慢北上，沙德爾颱風則在今天清晨登陸後，將慢慢減弱為熱帶性低氣壓。隨著沙德爾颱風帶來的南風減弱，輻合效應也將在明後兩天慢慢減弱，中南部地區及離島雨勢也會逐漸趨緩。
王品翔指出，由於科羅旺帶來的偏北風，北部、宜蘭地區地處迎風面，今晚到明天清晨仍有局部大雨。一直到周日前，低壓帶影響，各地都有較大雨勢機率。周日雖仍有低壓帶影響，但整體水氣偏少，各地以短暫陣雨為主。
王品翔說，下周一後吹偏北風，水氣進一步減少，降雨以北部、東半部迎風面為主，其餘地區則是留意午後雷陣雨。
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