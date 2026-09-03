加味菸禁令卡在「驗不驗得出來」 國健署：仍鎖定27種添加物

我國「菸害防制法」已明定，菸品不得使用中央主管機關公告禁止的添加物，但相關禁用清單至今仍未正式公告。國健署長沈靜芬表示，目前政策方向沒有改變，仍朝第二次預告草案所規畫的「27種添加物」進行，但由於禁令上路後，必須搭配檢驗方法、標準及判定門檻等執法工具，相關技術及配套仍有待克服，目前尚無新的公告時程。

「菸害防制法」2023年修法後，授權中央主管機關公告菸品禁止使用的添加物，希望降低花果香、薄荷等風味對兒童及青少年的吸引力。國健署曾指出，加味菸透過香料掩蓋菸草刺激味，容易讓使用者低估菸品危害。

外界關切，禁用添加物草案歷經預告後，是否可能調整原本鎖定的27種物質。沈靜芬指出，目前仍維持第二次預告草案方向，「還是往這27種添加物的檢驗方式去做規畫」，尚未決定變更清單。

禁令公告後「如何執法」？沈靜芬說，各國對風味添加物採取的管理方式並不完全相同，例如歐盟與加拿大制度就有差異，不同管制模式也牽涉後續檢驗量能、檢測標準、判定門檻等配套。

沈靜芬表示，先前草案已參考國際規範與經驗，但國外制度不能完全複製，仍須考量國內實際檢驗量能，以及能否建立成熟、可執行的檢測技術。目前除了27種添加物，相關量測方法、檢驗標準與判定門檻仍在規畫中。

至於技術面有哪些困難？沈靜芬強調，因涉及較專業的檢驗技術細節，不便進一步說明。而加味菸禁令的時程表是否有進度，國健署未給出明確承諾，僅表示仍會朝此方向努力，須視整體規畫進度而定，有新進展會再對外說明。

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