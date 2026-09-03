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逾3成癌友單趟就醫距離逾50公里 病團統計：南高屏地區交通障礙最大

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會自2017年開始，推動「銀髮偏鄉 就醫無礙」方案，補助偏鄉癌友就醫費用，昨天「理想混蛋」以該方案守護大使身分站上台北大巨蛋，於富邦悍將主場賽事中與張家崙及富邦人壽資深副總經理陳秀玲共同為偏鄉銀髮癌友開球。圖／台癌基金會提供
台灣癌症基金會自2017年開始，推動「銀髮偏鄉 就醫無礙」方案，補助偏鄉癌友就醫費用，昨天「理想混蛋」以該方案守護大使身分站上台北大巨蛋，於富邦悍將主場賽事中與張家崙及富邦人壽資深副總經理陳秀玲共同為偏鄉銀髮癌友開球。圖／台癌基金會提供

衛福部國健署資料顯示，2023年新發生癌症病人中，60歲以上族群占整體癌症病人比率65%，台灣癌症基金會連續多年提供癌症病人交通補助申請，協助偏鄉病人克服就醫障礙，基金會醫療副執行長張家崙指出，去年交通補助中，台南、高雄、屏東地區癌友占比65%，且據統計，高達3成偏鄉癌友，單趟就醫距離超過50公里，病人通勤過程中忍耐副作用不適，甚至有人因此放棄治療。

張家崙指出，基金會分析，2025年交通補助申請中，台南、高雄與屏東地區即占65%，城鄉醫療資源的斷層，更反映在癌症就診率與死亡率的落差上。根據過往申請資料統計，高達3成偏鄉癌友，單趟就醫常常超過50公里以上的距離，幾乎需要跨越1至2個縣市。在偏鄉大眾運輸不便的狀態下，正接受化療或體力較弱的長輩往往還沒抵達醫院，身體就已相當疲憊。

「在面對經濟困境、交通成本等重重阻礙時，更有長輩怕家人擔心而寧可獨自忍痛、甚至放棄治療。」張家崙表示，隨人口高齡化，高齡癌友醫療及照護需求持續增加，癌症治療除了找到適合的治療方式，也要確保病人能夠抵達醫療現場、持續完成治療，對偏鄉癌友來說，交通是抗癌過程中不可或缺的一環，更是落實醫療平權、提升治療可近性的關鍵。

台灣癌症基金會自2017年開始，推動「銀髮偏鄉 就醫無礙」方案，補助偏鄉癌友就醫費用，昨天「理想混蛋」以該方案守護大使身分站上台北大巨蛋，於富邦悍將主場賽事中與張家崙及富邦人壽資深副總經理陳秀玲共同為偏鄉銀髮癌友開球，將象徵「求助」的球投向全場，藉此向社會呼籲，別讓漫長的就醫距離，成為癌友被迫放棄治療的阻礙。

國健署 衛福部 癌友 癌症

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