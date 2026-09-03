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UPS貨機桃機降落擦地冒火花 運安會：強側風、減速延遲釀事故

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

優比速航空（UPS）一架波音747-8F貨機去年8月降落桃園機場時，發生右側發動機觸地、擦撞跑道冒出火花事故。國家運輸安全調查委員會（運安會）3日公布調查報告指出，事故受到楊柳颱風強勁右側風、1號發動機油門手柄意外前推及減速裝置延遲作動等因素影響，飛機落地後多次出現向左滾轉趨勢，駕駛員為修正姿態大幅向右操控，最終導致4號發動機外罩觸地。

這起事故發生於去年8月13日晚間，UPS定期載貨航班5X61執行香港國際機場飛往桃園國際機場任務，機上共有3名飛航組員。飛機在桃園機場05L跑道落地過程中，4號發動機觸地，造成4號發動機及外罩、3號發動機外罩，以及右側機翼與機身等多處受損，所幸機上人員均未受傷。

運安會調查發現，事故發生當時桃園機場受到楊柳颱風影響，05L跑道出現顯著右側強風及陣風。飛機主輪觸地約1秒後，1號發動機油門手柄無意間被向前推離慢車位置，觸發減速板自動收回，使飛機主輪觸地後仍維持較高的殘餘升力。

運安會指出，在較高殘餘升力及強勁右側風共同作用下，事故航機的空中／地面感測系統曾3度由「地面」模式轉回「空中」模式，進而延遲減速裝置作動，增加飛機落地滾行期間的操控複雜度。

此外，1號發動機油門手柄意外前推後產生的不對稱推力，加上持續變化的強勁側風，使飛航組員的操控難度進一步提高。飛機受到右側風影響，落地滾行期間多次出現向左滾轉趨勢，操控駕駛員為修正姿態，大幅向右操控控制盤，飛機一度出現約2度右坡度，超過波音747-8型機的觸地角度限制，最終造成右側4號發動機外罩觸地。

運安會認為，除了側風及操控因素外，減速板、1號發動機反推力器及主輪煞車均延遲作動，也進一步縮減飛機落地後的煞停餘裕。

運安會表示，飛機在跑道上出現異常姿態後，飛航組員注意力轉向機外，使駕駛艙儀表監控效果降低，不僅造成與減速裝置相關的操作呼叫出現過早或延遲，也降低組員對異常飛機構型的共同狀況警覺。

值得注意的是，運安會調查發現，事發當時塔台機場管制席及監控人員均曾觀察到事故飛機冒出火花，但未即時將異常情況通知飛航組員。運安會認為，若塔台能適時通報，將有助於飛航組員及早識別發動機外罩可能觸地，也能提升對跑道異物及後續航機風險的共同狀況警覺。

因此，運安會認為，塔台管制團隊在團隊資源管理（TRM）及異常狀況處置方面仍有改善空間，並向交通部民航局提出兩項運輸安全改善建議。

首先，運安會建議民航局加強塔台管制員飛航管理程序訓練，尤其當管制員觀察到航機出現火花等異常視覺跡象時，應立即通知飛航組員，並評估跑道完整性及是否存在跑道異物等安全風險。

其次，運安會建議強化管制員團隊資源管理，確保任何團隊成員發現異常情況時，都能及時採取適當安全措施，降低異常事件對後續起降航機造成影響的風險。

至於UPS方面，運安會表示，優比速航空在事故發生後已完成或正進行多項主動安全改善措施，因此此次調查並未再對該公司提出額外安全改善建議。

UPS 運安會 桃機

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