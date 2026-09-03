快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南地下站傳10月18日通車 舊台南站謝幕最後一夜規畫搶先曝光

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
動工超過6年的台南鐵路地下化工程，台南地下站預計10月中旬通車。圖／鐵道局提供
動工超過6年的台南鐵路地下化工程，台南地下站預計10月中旬通車。圖／鐵道局提供

南鐵地下化工程第一階段進入最後收尾，台南地下站也將提前至10月中旬通車。外傳台鐵將罕見規畫「車站退役」儀式，歡送服役126年的台南站，日期就訂在10月17日，隔天因鐵路切換施工作業，部分列車將停駛，台鐵將啟動公路接駁協助。對此，台鐵僅證實活動設計，強調日期仍須視鐵道局安排而定。

台南地下站將於下周四晚間舉辦揭牌儀式，鐵道局預計於10月中旬能順利通車，代表舊台南站也進入服役倒計時中。外傳台鐵將配合10月18日的鐵路切換施工作業，於10月17日晚間舉辦紀念活動，邀請台南站長、台鐵董事長鄭光遠及交通部長陳世凱等，為台南地面鐵路記錄下最後一刻。

台鐵公司證實，將依鐵道局切換規畫日期，配合辦理「最後一夜」活動，預計將於10月中旬登場。屆時將以「最後一夜・永遠臺南」為活動主軸，邀請旅客、市民及鐵道同仁共同見證台南站既有地面鐵道的重要歷史時刻，向陪伴臺南超過百年的地面月台與鐵道歲月告別。

台鐵公司表示，活動預計於晚間9時進行，配合南下141次自強號列車自台南站駛離，由司機員擔綱重要儀式任務。壓軸規畫「三響鳴笛・百年致敬」，透過三次鳴笛分別象徵「告別過去、感謝陪伴、迎向未來」，向百年台南鐵道、歷代鐵路從業人員，以及曾經在這座車站留下生活與旅途記憶的旅客致意。

台鐵公司指出，配合活動也將推出「府城耀昇・台鐵EASY」紀念套票，限量2000套，每套售價新台幣399元，預計於在台鐵台南站開賣。

台鐵公司強調，配合台南鐵路地下化工程通車，鐵道局也規畫相關通車活動，後續將由鐵道局依整體通車期程及活動規劃對外說明。

台南 台鐵 鐵道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南鐵路地下化最快10月通車 議員憂極端雨勢淹水「安全不能打折」

原來南港曾有一座「火車王國」！「南港調車場」每天調度 70 列次，2005 年停用後成全台首例國營主導都更案

又傳座椅藏針戳旅客！近3年至少3起 台鐵：已報警釐清事實

沒帶現金沒關係！台鐵本月開放車上補票 可刷行動支付

相關新聞

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為北部地區今天帶來顯著降雨，氣象署示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

沒帶現金沒關係！台鐵本月開放車上補票 可刷行動支付

台鐵今年初才宣布，升級車站補票服務，開放除現金外的多元支付及刷卡功能。但列車上車長查票仍維持僅能以現金支付，不少旅客反映不便。如今台鐵宣布九月開放車上電子支付服務，目前正在測試系統中。

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

中央氣象署下午14時15分針對全台17縣市發布大雨特報，第18號颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日西半部、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。