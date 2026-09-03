台南地下站傳10月18日通車 舊台南站謝幕最後一夜規畫搶先曝光

南鐵地下化工程第一階段進入最後收尾，台南地下站也將提前至10月中旬通車。外傳台鐵將罕見規畫「車站退役」儀式，歡送服役126年的台南站，日期就訂在10月17日，隔天因鐵路切換施工作業，部分列車將停駛，台鐵將啟動公路接駁協助。對此，台鐵僅證實活動設計，強調日期仍須視鐵道局安排而定。

台南地下站將於下周四晚間舉辦揭牌儀式，鐵道局預計於10月中旬能順利通車，代表舊台南站也進入服役倒計時中。外傳台鐵將配合10月18日的鐵路切換施工作業，於10月17日晚間舉辦紀念活動，邀請台南站長、台鐵董事長鄭光遠及交通部長陳世凱等，為台南地面鐵路記錄下最後一刻。

台鐵公司證實，將依鐵道局切換規畫日期，配合辦理「最後一夜」活動，預計將於10月中旬登場。屆時將以「最後一夜・永遠臺南」為活動主軸，邀請旅客、市民及鐵道同仁共同見證台南站既有地面鐵道的重要歷史時刻，向陪伴臺南超過百年的地面月台與鐵道歲月告別。

台鐵公司表示，活動預計於晚間9時進行，配合南下141次自強號列車自台南站駛離，由司機員擔綱重要儀式任務。壓軸規畫「三響鳴笛・百年致敬」，透過三次鳴笛分別象徵「告別過去、感謝陪伴、迎向未來」，向百年台南鐵道、歷代鐵路從業人員，以及曾經在這座車站留下生活與旅途記憶的旅客致意。

台鐵公司指出，配合活動也將推出「府城耀昇・台鐵EASY」紀念套票，限量2000套，每套售價新台幣399元，預計於在台鐵台南站開賣。

台鐵公司強調，配合台南鐵路地下化工程通車，鐵道局也規畫相關通車活動，後續將由鐵道局依整體通車期程及活動規劃對外說明。