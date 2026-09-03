桃園2026客家文藝季「恁字say漫遊趣」登場 從文學出發走進桃園客庄

桃園市龍潭區年度文化盛事客家文藝季「恁字SAY 漫遊趣」9月登場，客家事務局與客家文化基金會今日宣告活動正式起跑，市府副秘書長金志聿和來賓共同翻開「持續書寫中」，邀請民眾走進龍潭文學綠廊，感受客庄文化與文藝魅力。

客家局表示，今年「恁字SAY 漫遊趣」以文學、生活與漫遊為主軸，延續鍾肇政文學生活園區累積的文學推廣能量，從過去聚焦單一文學人物，進一步擴大串聯桃園客家文學人物與文化場域，將文學融入日常並延伸至龍潭街區，在年度特展「持續書寫中」突破單一展間的限制，將展覽轉化為一張走進地方生活的文學地圖，在街區盤點10個鍾肇政老師筆下的「文學街角」，串聯文化地景與在地店家，並將鍾肇政、鄧雨賢、黃永松、馮輝岳等文人、音樂家及文化工作者的創作與故事帶入生活場景，讓民眾循著文學地圖走進街區，感受「整個地方都是文學生活園區」的無牆概念。

今年文藝季也從「廣度」中再強化「深度」，從暑期扎根基層的親子與地方文學營、全民共創的「龍潭訊號」文圖徵件，到年度特展、亮點活動及送聖蹟祭典，透過閱讀、走讀、音樂、市集與五感體驗闖關遊戲，讓文學以更多元的方式進入日常，其中9月19日「恁字SAY Cheers！」亮點活動將以文字為引、以生活為場，結合音樂、創作、文學體驗及街區店家，邀請民眾走出展場、走進街道，在走讀活動中認識客家、探索文學，讓客家文學更親近民眾。

此外，延續客庄百年文化傳統的「送聖蹟」祭儀於13日上午舉行，龍潭聖蹟亭自清代設立至今，見證客家庄敬字惜紙，崇尚知識的文化傳統，並由民間團體延續辦理「送聖蹟」古禮，透過莊嚴的祭儀，讓民眾親身感受傳統文化的深厚底蘊，也在參與過程中體會客家文化薪火相傳的意義。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基（客家事務局長）表示，客家文學是桃園重要的文化資產， 客家事務局不僅將結合都發局執行龍潭舊城再生計畫，更向客委會爭取鍾肇政生活園區營造，推動「龍潭文學綠廊」，未來鍾肇政生活園區將拆除圍牆，轉型為可以自由進出的公園，讓文學不只存在於館舍之中。也因此，今年基金會推出「恁字SAY 漫遊趣」活動，希望以文字作為起點，帶著民眾走進街區、走近客庄，也讓龍潭成為認識桃園客家文學的重要起點，逐步形塑兼具文化深度與生活溫度的文學觀光城鎮。更多活動詳情請至桃園市客家文化基金會官網查詢。

副秘書長金志聿帶領來賓翻開「持續書寫中」儀式，邀請民眾走進龍潭文學綠廊，感受客庄文化與文藝魅力。圖／客家事務局提供

今年「恁字SAY 漫遊趣」以文學、生活與漫遊為主軸。圖／客家事務局提供