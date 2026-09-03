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知本國家森林遊樂區、嘉明湖4日恢復開放

中央社／ 台東縣3日電

台東地區雨勢歇，林業及自然保育署宣布台東知本國家森林遊樂區嘉明湖等步道4日起開放，提醒民眾山區土壤含水量高，仍有土石崩落危險，前往山區活動要掌握氣象預報。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，受到低壓帶及颱風沙德爾外圍環流影響，台東地區近日持續降雨。今（3）日雨勢趨緩，台東分署隨即進行森林育樂場域巡檢與復原工作，經檢視相關設施及步道狀況確認安全無虞，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道（含向陽山屋與嘉明湖山屋）、綠島阿眉山步道、大武觀海步道將於9月4日恢復開放。

安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、鯉魚山步道、都蘭山步道、綠島觀海步道、浸水營國家步道東段等6條自然步道，因尚待進行復原工作及設施維修，為維護民眾遊憩安全，將續封閉，待整備後另行公告開放日期。

台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

嘉明湖 森林遊樂區 台東 林業

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