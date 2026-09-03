快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

苗改場新品種孤挺花「夏之戀」 種球周徑15公分就能開花

中央社／ 台北3日電

農業部種苗改良繁殖場推出的新品種孤挺花「種苗5號-夏之戀」，種球周徑開花能力從20公分縮短至15公分。種苗場指出，種苗5號去年已成功技轉，盼能逐步降低對進口種球的依賴

種苗場今天發布新聞稿，傳統孤挺花品種花期多集中於2月至5月間，且商業栽培種球周徑通常需達20公分以上才具備開花能力，種苗5號突破限制，種球周徑達到15公分以上即具備開花能力，再搭配量化繁殖技術，可顯著縮短繁殖與栽培的時間成本。

種苗場表示，種苗5號屬於市場較稀有的重瓣品種，花朵正面呈現經典優雅的喇叭型，繁複層疊的狹倒卵形花瓣搭配視覺上熱情奔放的橘紅色系，且花瓣上有細緻勻稱的線條斑紋，花瓣邊緣帶有些微波浪狀皺褶，將熱烈色彩與柔和質感完美融合。

種苗場介紹，種苗5號最特別的是，同時具有短小且無花青素著色的小花梗，完美襯托出頂端挺拔勻稱的精緻花姿。

種苗場表示，種苗5號具備強健的生長勢與優異適應力，日常照護只需充足光照與良好通風環境。因花形優美、株型勻稱，極為適合開發為居家室內明亮窗邊盆花、戶外庭園花壇景觀布置，或是高檔切花與花藝插花素材。

種苗場指出，種苗5號在2020年就取得品種權，但直到去年才達到具量產標準，並成功技轉，盼能建立台灣在地優質孤挺花種球供應體系，逐步降低對國外進口種球的依賴，減少國際長途運輸產生的碳足跡，推動綠色永續花卉產業。

種苗場估計，目前台灣種植的孤挺花，約9成種球來自國外，主要是荷蘭，部分來自南非。

農業部 依賴 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本頂級種苗外流！狂種麝香葡萄害價崩 陸業者轉向白草莓：你要的我都有

台灣醫材臨床實證走向國際 雃博攜手台大醫院打造重症照護新模式

工研院小番茄採摘與場域保全機器人 智慧農漁周亮相

半導體業務長15公分淋巴腫瘤誤認「啤酒肚」 癌團：近4成病人不知警訊

相關新聞

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為北部地區今天帶來顯著降雨，氣象署示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

沒帶現金沒關係！台鐵本月開放車上補票 可刷行動支付

台鐵今年初才宣布，升級車站補票服務，開放除現金外的多元支付及刷卡功能。但列車上車長查票仍維持僅能以現金支付，不少旅客反映不便。如今台鐵宣布九月開放車上電子支付服務，目前正在測試系統中。

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

中央氣象署下午14時15分針對全台17縣市發布大雨特報，第18號颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日西半部、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。