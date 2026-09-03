苗改場新品種孤挺花「夏之戀」 種球周徑15公分就能開花

農業部種苗改良繁殖場推出的新品種孤挺花「種苗5號-夏之戀」，種球周徑開花能力從20公分縮短至15公分。種苗場指出，種苗5號去年已成功技轉，盼能逐步降低對進口種球的依賴。

種苗場今天發布新聞稿，傳統孤挺花品種花期多集中於2月至5月間，且商業栽培種球周徑通常需達20公分以上才具備開花能力，種苗5號突破限制，種球周徑達到15公分以上即具備開花能力，再搭配量化繁殖技術，可顯著縮短繁殖與栽培的時間成本。

種苗場表示，種苗5號屬於市場較稀有的重瓣品種，花朵正面呈現經典優雅的喇叭型，繁複層疊的狹倒卵形花瓣搭配視覺上熱情奔放的橘紅色系，且花瓣上有細緻勻稱的線條斑紋，花瓣邊緣帶有些微波浪狀皺褶，將熱烈色彩與柔和質感完美融合。

種苗場介紹，種苗5號最特別的是，同時具有短小且無花青素著色的小花梗，完美襯托出頂端挺拔勻稱的精緻花姿。

種苗場表示，種苗5號具備強健的生長勢與優異適應力，日常照護只需充足光照與良好通風環境。因花形優美、株型勻稱，極為適合開發為居家室內明亮窗邊盆花、戶外庭園花壇景觀布置，或是高檔切花與花藝插花素材。

種苗場指出，種苗5號在2020年就取得品種權，但直到去年才達到具量產標準，並成功技轉，盼能建立台灣在地優質孤挺花種球供應體系，逐步降低對國外進口種球的依賴，減少國際長途運輸產生的碳足跡，推動綠色永續花卉產業。

種苗場估計，目前台灣種植的孤挺花，約9成種球來自國外，主要是荷蘭，部分來自南非。