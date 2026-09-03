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沒帶現金沒關係！台鐵本月開放車上補票 可刷行動支付

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵將開放車上補票行動支付服務。圖為示意圖與當事人無關。記者蔡容喬／攝影
台鐵將開放車上補票行動支付服務。圖為示意圖與當事人無關。記者蔡容喬／攝影

台鐵今年初才宣布，升級車站補票服務，開放除現金外的多元支付及刷卡功能。但列車上車長查票仍維持僅能以現金支付，不少旅客反映不便。如今台鐵宣布九月開放車上電子支付服務，目前正在測試系統中。

台鐵先前因為大學生優惠車票查票問題惹出爭議，其中有旅客反映，身上現金不足補票，遭車長要求在中途下車，差點回不了家。也讓旅客在列車上無法以現金以外方式補票問題，再度浮上檯面。

台鐵公司宣布，平均每個月車上補票件數約4.8萬筆，目前正在進行系統功能測試及驗證作業中，將於這個月內擇期開辦「列車補票行動支付服務」。

台鐵公司表示，適用多元支付管道將比照車站條碼支付補票服務，包含街口支付、悠遊付、全支付、Pi拍錢包、全盈Pay、iPASS MONEY、愛金卡、台灣PAY等方式，以提升旅客便利性。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，目前並沒有聽說新的掌電要改版加入行動支付功能，但對此進展樂見其成。

朱智宇指出，車長對現行車上補票業務相當煩惱，部分旅客會以「無現金」為由，要求開立單據後，下車再憑單據到車站窗口補票，但過程中也容易因旅客逃票造成台鐵營收損失。呼籲台鐵若新增支付功能，也必須告知員工，將來若旅客要求到站再補票，是否可視為拒絕補票而採取相應措施，避免一線同仁困惑再生紛爭。

台鐵 補票 行動支付 電子支付 刷卡

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