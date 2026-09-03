30周年首辦國際研討會 萬芳醫院：AI進入醫療但不取代醫師

AI科技在各領域運用愈來愈多，台北市立萬芳醫院為迎接30周年院慶，首次舉辦國際研討會，邀集國內外專家討論AI進入醫療下一步。院方說，AI不是取代醫師，而是受治理的臨床輔助工具，也正因AI會影響照護流程，醫院必須建立從導入、驗證、使用到退場的完整治理制度。

「醫療品質3.0 × 4.0：醫病同產、數位創新與病人中心照護新典範」國際研討會今天上午登場，萬芳醫院主辦，台北醫學大學附設醫院、衛福部雙和醫院及新國民醫院共同主辦，並由醫策會協辦，邀集巴西、泰國及台灣醫療品質專家，探討AI進入醫療後的治理挑戰，以及醫療品質如何從「符合規範」走向「價值與成果導向」。

衛福部政務次長林靜儀共襄盛舉，她強調，醫療數位化不只是為了解決人力問題，更重要的是提升照護品質、優化醫療管理與服務流程。面對醫療模式轉型，衛福部正推動照護從疾病治療向前延伸至疾病預防，透過數位工具鼓勵民眾參與自身健康管理，在病人安全與疾病控制中扮演更積極的角色。

萬芳醫院表示，已將數據治理落實於臨床，建置「手術期抗凝血及抗血小板藥物智慧評估系統」，整合病人用藥、出血與血栓風險、實證停藥建議及跨科別警示，降低手術前後因資訊落差產生的風險。

院方說，2023年9月至今年3月底，系統共完成5833名使用抗血栓藥物手術病人的評估，術後48小時重大出血率由2.07%降至0.01%，臨床指引遵從率由84.19%提升至90.6%，並達成因停藥不足造成的手術取消及術後四週栓塞事件皆為零。

藥品調劑方面，萬芳醫院導入AI藥品影像辨識及自動調劑櫃（ADC），將藥袋核對與針劑調劑分別由七道程序簡化為一道，急用藥品取藥時間由36分鐘縮短至1分鐘，整體調劑錯誤率下降28.3%。每位藥師每天可因此釋出1.8小時，轉而投入臨床用藥評估、病人衛教及安全監測。

萬芳醫院院長李岡遠認為，AI在醫療中的定位是輔助臨床判斷，而非取代醫療專業或成為診療決策的主體。正因AI將實際進入照護流程，其應用不能只追求技術效能，更必須建立涵蓋資料品質、臨床驗證、資安與隱私、人員監督、責任歸屬及持續監測的合規治理制度。

巴西國家醫療認證機構董事會主席Dr. Fábio Leite Gastal則將視角從單一醫院擴大至完整醫療網絡。他認為，新一代醫院認證不只檢視機構是否符合規範，更重視病人能否在不同照護階段獲得連續、協調的服務，並將病人參與、醫療人員意見及ESG納入治理，讓品質、安全與永續不再各自為政。

衛福部政務次長林靜儀今天出席萬芳醫院「醫療品質3.0 × 4.0」國際研討會。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院今辦「醫療品質3.0 × 4.0」國際研討會，衛福部政務次長林靜儀（左七）、台北醫學大學校長吳麥斯（左六）及萬芳醫院院長李岡遠（左五）與國內外專家學者講者合影。圖／萬芳醫院提供