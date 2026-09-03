UPS貨機去年8月降落桃機落地擦撞冒火花 運安會揭3原因

一架UPS貨運飛機去年8月降落於桃園機場北跑道時發生觸地事件，發動機與地面碰撞，擦出火光，運安會指出，主輪剛觸地時，駕駛不小心推到發動機油門，觸發減速板自動收回，導致主輪觸地後仍保有較高的殘餘升力，加上該貨機是在楊柳颱風帶來的強勁側風中嘗試落地，受到側風影響，駕駛又修正過頭，最後造成觸地事件。

運安會說，2025年8月13日，優比速（United Parcel Service, UPS）航空定期載貨航班5X61，機型波音747-8F，執行自香港國際機場飛往桃園機場的飛航任務，機上載有飛航組員3人。

晚間8時08分該機於桃園機場05L跑道落地過程中，發生4號發動機觸地事故，造成4號發動機及其外罩、3號發動機外罩、右側機翼與機身等多處受損，所幸本次事故未造成人員傷亡。

運安會表示，事故肇因主要是桃園機場受楊柳颱風影響，致使事故航機落地使用的05L跑道出現顯著右側風分量的強風與陣風，加上事故航機主輪觸地後1秒，1號發動機油門手柄無意間被向前推離慢車位置，觸發減速板自動收回，致使該機於主輪觸地後仍保有較高的殘餘升力。

調查報告指出，受到較高殘餘升力與強勁右側風的共同影響，事故航機空中、地面感測系統三度由「地面」轉換回到「空中」模式，進而延遲了減速裝置的作動。

而其所導致的不穩定航機狀態，加上前述1號發動機油門手柄被往前推，造成不對稱推力與不穩定強風的持續影響，進一步增加了落地滾行期間之航機操控複雜度。

事故航機於落地滾行過程中，受強勁右側風影響，呈現多次向左滾轉的趨勢，為修正此一趨勢，操控駕駛員使用控制盤大幅度向右修正，後續事故航機一度呈現2度的右坡度姿態，超過波音747-8型機的觸地角度限制（Ground Contact Angle Limits），導致4號發動機外罩觸地。

運安會表示，優比速航空於本次事故後，已完成或正進行多項主動安全改善措施，鑑於該等措施已因應調查所識別的安全議題，本調查報告未再向該公司提出安全改善建議。

另外，運安會也建議交通部民航局，應加強塔台管制員的飛航管理程序訓練，強調當觀察到航機有火花等視覺跡象，應立即告知飛航組員並評估跑道完整性。強化管制員的團隊資源管理，確保任何團隊成員於觀察到異常情況時，都能及時採取適當的安全措施。

UPS貨運飛機去年8月降落於桃園機場北跑道時發生觸地事件，此為4號發動機觸地受損害處。圖／運安會提供