半導體業務長15公分淋巴腫瘤誤認「啤酒肚」 癌團：近4成病人不知警訊

依衛福部國健署癌症登記資料，台灣淋巴癌近20年診斷人數增加逾1倍，20至39歲年輕族群發生率亦呈現上升趨勢。此現象恐源自病人對淋巴癌警訊不夠理解，癌症希望基金會今天公布最新調查，逾4成病友對淋巴癌「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」六大警訊全然不知，逾5成病友對自己罹患的淋巴癌型別名稱一頭霧水，逾6成病友認為資訊太多、太雜，難以釐清哪些是正確、適合自己的資訊。

半導體業務詹先生28歲時，發現肚子愈來愈大，不痛也不影響食慾，身體也無明顯不適，因從事業務性質工作，誤認為應酬過多導致啤酒肚，經例行健檢腹部超音波發現異常後，確診為惡性度高的瀰漫性大B細胞淋巴癌第4期，腹腔內最大腫瘤已達15公分，且侵犯肝臟、橫隔膜及肺部，歷經化療、標靶治療、放射線治療及自體幹細胞移植，病情才獲得控制，殘存腫瘤已無活性。

癌症希望基金會今進行台灣淋巴癌病友與家屬疾病認知與照護需求調查，回收共289份問卷，包括219名病友與70位家屬。結果顯示，43.3%病友確診前完全不知淋巴癌警訊，50.5%對自身淋巴癌疾病類型名稱一頭霧水，60.6%認為相關資訊太多、太雜，不知道哪些資訊適合自己，73.7%病友擔心疾病復發，84.4%希望及早討論治療選項，但68.5%表示難以在診間充分討論治療選項。

淋巴癌康復者、癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰指出，他確診後仔細回想，才發現罹癌前自身身體已出現諸多警訊，包括無原因發燒、半夜盜汗、容易氣喘等情況，一度以為身體變差而增加運動強度，確診後才發現原來是腫瘤壓迫器官，才導致他出現容易喘的症狀，為強化病友對疾病認知，基金會透過疾病手冊、影音素材等方式，盼民眾理解淋巴癌徵兆及治療趨勢。

血液病學會秘書長、台大醫院血液腫瘤科醫師黃泰中指出，淋巴癌治療持續進步，除化療外，依不同疾病亞型與病程差異，已有抗體、標靶治療、CAR-T細胞治療等選項，為部分復發、難治型病友帶來新治療機會，且朝治療前移、精準分層、動態調整三方向推進，早期復發癌友及早評估適合創新治療，依疾病亞型、分子特徵等規畫治療方案，並依副作用等，適時修正治療選項。