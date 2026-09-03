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中秋國旅熱潮再現 線上訂房網站：綠島住宿搜尋飆4.5倍
中秋連假將至，根據線上訂房網站業者統計，今年中秋國旅住宿搜尋量較去年同期翻倍，除了台北、宜蘭、台南等旅遊勝地熱門外，離島、東部及濱海地區也備受矚目，其中，綠島國內旅遊搜尋熱度增幅最高，住宿搜尋量達去年同期4.5倍。
Agoda數據指出，相較過去連假國人喜歡選擇出國旅遊，今年9月25日至28日中秋連假國內住宿搜尋量較去年同期翻倍，除了台北、宜蘭、台南等熱門目的地持續受到青睞，綠島、澎湖、花蓮、台東等，離島與東部目的地也展現亮眼成長，顯示今年中秋旅遊版圖正明顯「往山海移動」。
數據顯示，今年中秋連假國旅搜尋量最高的5大目的地為台北、宜蘭、台南、花蓮、台中。Agoda進一步觀察發現，今年中秋連假離島、東部及濱海目的地特別受到矚目。
其中，綠島國內旅遊搜尋熱度增幅最高，住宿搜尋量達去年同期4.5倍；澎湖也接近4倍，花蓮與台東則雙雙接近3倍，顯示旅客在中秋連假期間明顯偏好海島度假與親近自然的旅遊方式。
Agoda台灣總經理柴季珊表示，今年中秋連假的住宿搜尋趨勢顯示，台灣旅客對國內旅遊的興趣明顯升溫，尤其離島、東部及濱海目的地展現亮眼成長。
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