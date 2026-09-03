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34歲男重訓後頭頸部疼痛 醫查出是腦中風緊急手術才救回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
34歲男子重訓後頭頸部疼痛，醫師查出是腦中風，手術後救回他。圖／台中市立老人復健綜合醫院提供
34歲男子重訓後頭頸部疼痛，醫師查出是腦中風，手術後救回他。圖／台中市立老人復健綜合醫院提供

34歲王姓男子平日有偏頭痛問題，這兩個月重量訓練時突然左側頭痛合併頸部疼痛，且兩天後突然講不出話、右側手腳無力，送醫急診查出左側內頸動脈阻塞，並造成左側大腦血流灌注明顯下降，再經神經內科團隊進一步確認是頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞。所幸經緊急血管內機械取栓並置放支架，成功恢復腦部血流，術後恢復良好，兩天內已行動自如、說話流暢。

台中市立老人復健綜合醫院神經內科醫師黃銘續說，患者第一次出現中風症狀時，抵達急診後症狀幾乎完全緩解，但檢查仍發現內頸動脈阻塞及腦部灌流不足，因此在加護病房觀察，並給予抗血栓藥物及支持性治療。不料隔日再次出現右側無力及語言困難，神經功能缺損程度達24分，因此再次立即啟動中風處置，由神經內科醫師姜信匡聯合麻醉、影像及加護團隊執行腦血管內機械取栓治療，過程中確認頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞。

姜信匡說，患者除了頸動脈本身因剝離而阻塞外，血栓更向上栓塞，造成遠端的中大腦動脈阻塞，使導管前進時一度反覆進入血管，剝離形成的「假腔」，增加取栓手術的困難度。醫療團隊透過血管攝影反覆確認血管走向，成功找到真正的血管通道後，將導管送至遠端阻塞處抽吸血栓，終於重新恢復腦部血流。考量頸動脈剝離仍可能阻礙血流，團隊進一步置放支架，維持血管暢通及穩定的腦部血流，最終順利完成治療。

黃銘續說，一般談到腦中風首先想到的是高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等傳統心血管危險因子，但如果年紀輕輕就發生，便可能與心臟疾病、先天性心臟結構異常、凝血功能異常、自體免疫疾病、血管疾病，以及頸動脈或椎動脈剝離等有關。本案經完整年輕型中風評估，目前未發現其他明顯致病因素。

他說，中風並非年長者的專利，若突然出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、說話不清或表達困難等症狀，應立即撥打119送醫。即使症狀短暫消失也不能掉以輕心。此外，若運動後，突然出現不同於平常的症狀也應盡早接受醫療評估。急性中風治療分秒必爭，及早辨識、立即送醫，才能把握搶救腦部血流的黃金時間，降低失能與後遺症風險。

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