高雄午夜場電影警鈴大作 網友控「逃生門」被鎖、不見工作人員引導

高雄大遠百華納威秀影城今天凌晨近1時傳出火警警報，雖然是虛驚一場，卻有網友附上影片爆料說，疏散時沒有工作人員引導，一樓的緊急逃生口被鎖上，根本無法逃出去。業者回應，幹部第一時間已確認11樓警報器故障，並非真實火警，所以未到影廳要求疏散客人。高市工務局說，民眾反映的門不是逃生門，今日派員勘查，逃生門可以正常開啟、無阻礙逃生情形。

今晨近1時，連鎖影城華納威秀傳出火警警報，事後網友發出現場照片及「逃生門」打不開的影片。多人抱怨說，「響了第二次之後， 整個影廳的人開始往外跑」，「奧德賽看到一半警鈴一直響，大家跑出來後沒有半個工作人員」、「逃出來之後沒有工作人員指引，從逃生梯到一樓後發現逃生梯被鎖住了」、「逃生梯門還鎖著，真的有火災要怎麼辦？」。

工務局今天上午稽查後說明，民眾反映的一樓門扇非屬防火門，現場人員實際測試門扇開啟功能，確認由室內往外逃生方向無須使用鑰匙、刷卡或其他特殊方式即可正常開啟，目前尚無阻礙逃生情形。

工務局指出，公共場所逃生動線及出入口攸關民眾生命安全，已提醒影城及場所管理單位應隨時注意逃生通道及出入口保持暢通，並加強工作人員緊急應變及疏散引導機制，避免緊急事故發生時因現場人員不熟悉逃生動線，造成民眾疑慮或影響疏散效率。

另有關民眾反映火警通報及現場疏散引導等情形，工務局責成該影城應加強內部人員教育訓練，維護公共場所使用安全。

影城對外說明，幹部第一時間先去確認火警是否誤報，經確認是11樓警報器故障，並非真實火警，所以沒有特別到影廳要求疏散客人。