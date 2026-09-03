搭雙北公車「這一天」不用刷卡投現 國際無車日邀體驗大眾運輸

9月22日為國際無車日，雙北市交通局拍板當天推出公車友善，透過免費體驗，讓市民熟悉搭乘大眾運輸。台北市副市長張溫德出席記者會，他說，當天除了市民之外，也會邀集企業、學校響應，以轉換運具、轉換新習慣為契機。公車聯管委員會表示，當天加派班次、人力，維持最好的服務品質。

北市交通局表示，9月22日星期二活動當天，雙北市轄管的市區公車路線，共計719條路線、5842輛公車，民眾均可免刷卡、免投現金，直接免費上車搭乘。活動主要是降低市民嘗試公共運輸的門檻，讓平常習慣開車、騎車的人有機會體驗公共運輸。

台北市公車聯營管理委員會理事長李博文說，當初是由北市議員陳炳甫提案，獲得37位議員連署後，雙北市府研擬及市長蔣萬安拍板順利推行。當天會派最大量能的車，而運量大的站點也會由專人服務，運用雙北最便利的公車路網，來響應922的國際無車日。

北市交通局長謝銘鴻說，雙北公車聯管委員會有預估當天若人潮多時運能的負荷量，在符合工時的狀況下，派出最大量能，「目前共有3500多位司機，量能會再調升一些。」至於人潮預估，雙北公車每日約有200萬人次搭乘，評估有機會增加5％到10％的成長。

謝銘鴻也說，這是世界級的無車日，如何讓雙北在國際無車日與世界亮相，會是日後共同討論的方向，以前活動比較侷限，這次擴大全民200多萬人，也會是世界級的成績。

新北市交通局長鍾鳴時表示，922國際無車日不是只有當天的事，事前經過各方細究相關問題，並在安全駕駛、友善公車提供市民雙北搭乘，重點不是在免費而是在於搭乘。當天可能會人潮較多，也麻煩駕駛長最大的耐心和友善度，迎接市民，也減少私人運具的廢氣、噪音。

另外，民眾免費搭乘的費用是由雙北市府出資，鍾鳴時補充， 事先透過上下車刷卡統計過922當天的運量，大概會在平均數的補貼額度上，因此估算起來，補貼乘客搭乘金額，新北市為2000萬元、台北市則是3000萬元。

謝銘鴻提醒，在922國際無車日時，會將投幣機、刷卡機暫時性的黏貼告示，提醒民眾上下車不用刷卡，邀請市民多體驗搭乘大眾運輸。