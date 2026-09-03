快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

搭雙北公車「這一天」不用刷卡投現 國際無車日邀體驗大眾運輸

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市交通局長謝銘鴻（左起）、新北市交通局長鍾鳴時提醒9月22日當天民眾不用刷卡。記者邱書昱／攝影
北市交通局長謝銘鴻（左起）、新北市交通局長鍾鳴時提醒9月22日當天民眾不用刷卡。記者邱書昱／攝影

9月22日為國際無車日，雙北市交通局拍板當天推出公車友善，透過免費體驗，讓市民熟悉搭乘大眾運輸。台北市副市長張溫德出席記者會，他說，當天除了市民之外，也會邀集企業、學校響應，以轉換運具、轉換新習慣為契機。公車聯管委員會表示，當天加派班次、人力，維持最好的服務品質。

北市交通局表示，9月22日星期二活動當天，雙北市轄管的市區公車路線，共計719條路線、5842輛公車，民眾均可免刷卡、免投現金，直接免費上車搭乘。活動主要是降低市民嘗試公共運輸的門檻，讓平常習慣開車、騎車的人有機會體驗公共運輸。

台北市公車聯營管理委員會理事長李博文說，當初是由北市議員陳炳甫提案，獲得37位議員連署後，雙北市府研擬及市長蔣萬安拍板順利推行。當天會派最大量能的車，而運量大的站點也會由專人服務，運用雙北最便利的公車路網，來響應922的國際無車日。

北市交通局長謝銘鴻說，雙北公車聯管委員會有預估當天若人潮多時運能的負荷量，在符合工時的狀況下，派出最大量能，「目前共有3500多位司機，量能會再調升一些。」至於人潮預估，雙北公車每日約有200萬人次搭乘，評估有機會增加5％到10％的成長。

謝銘鴻也說，這是世界級的無車日，如何讓雙北在國際無車日與世界亮相，會是日後共同討論的方向，以前活動比較侷限，這次擴大全民200多萬人，也會是世界級的成績。

新北市交通局長鍾鳴時表示，922國際無車日不是只有當天的事，事前經過各方細究相關問題，並在安全駕駛、友善公車提供市民雙北搭乘，重點不是在免費而是在於搭乘。當天可能會人潮較多，也麻煩駕駛長最大的耐心和友善度，迎接市民，也減少私人運具的廢氣、噪音。

另外，民眾免費搭乘的費用是由雙北市府出資，鍾鳴時補充， 事先透過上下車刷卡統計過922當天的運量，大概會在平均數的補貼額度上，因此估算起來，補貼乘客搭乘金額，新北市為2000萬元、台北市則是3000萬元。

謝銘鴻提醒，在922國際無車日時，會將投幣機、刷卡機暫時性的黏貼告示，提醒民眾上下車不用刷卡，邀請市民多體驗搭乘大眾運輸。

台北市副市長張溫德（左四）表示，當天也會邀請企業、學校來響應，以轉換運具、轉換新習慣為契機。記者邱書昱／攝影
台北市副市長張溫德（左四）表示，當天也會邀請企業、學校來響應，以轉換運具、轉換新習慣為契機。記者邱書昱／攝影

大眾運輸 雙北 公車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「我的減碳存摺2.0」X「922無車日」加碼兌、加碼抽! Lenovo V14筆電、華航亞洲線不限航點來回機票等你拿!

三鶯線年底開放多元支付 呂家愷促檢討班距及周邊景點接駁

獨／屏科實中周邊「大工區」開學4天3學生摔車 通學步道靠三角錐

城市裡的零負擔一日遊！搭捷運、輕軌輕鬆遊雙北

相關新聞

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

中央氣象署下午14時15分針對全台17縣市發布大雨特報，第18號颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日西半部、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

安泰淞鶴診所爆C型肝炎群聚 衛生局擴大回溯…通知逾千人抽血檢測

板橋「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業，並公告擴大回溯檢驗。衛生局表示，該診所C肝群聚事件擴大回溯1118人，已通知1062人，持續聯絡中。衛生局呼籲，請民眾儘速至新北市29區衛生所接受抽血檢查，以掌握自身健康狀況。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。