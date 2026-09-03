兒家署將成立 民團連署籲署長應具兒少福祉專業

衛福部將成立兒少及家庭支持署，民團今天發起連署指出，兒家署將負責兒童及少年健康、福利與權益、家庭支持等重要業務，籲署長人選應以「兒少福利治理能力」為核心。

衛生福利部組織法日前修正三讀，將新增兒家署，以整合原兒少托育、健康照護、兒少保護與家庭支持服務，建立從出生、成長至特殊需求的完整支持網絡等。

台灣兒童權益聯盟、台北市社會福利聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟發起連署，呼籲不要讓兒家署的美意成亂源，並提出4項署長遴選的核心能力，籲審慎選任新署署長。

民團指出，兒家署成立是台灣兒童政策治理的重要轉型，業務包含兒少與家庭福利、兒少保護與安置、自立支持、家庭支持、生育及托育、兒童權利公約、兒少參與、遊戲與休閒、早期療育、網路安全及跨機關政策協調整合等，早已超越單純的兒少衛生與健康服務。

民團指出，兒家署署長需要的不只是服務提供能力，更需要理解家庭系統、社區資源、地方政府、社會工作與民間服務體系的「福利治理能力」。

民團表示，兒家署負責兒童及少年與家庭支持福利服務事項「跨機關政策協調、整合、監督、輔導及考核」，這意味著兒家署不是單一專業服務的執行機關，而是兒少及家庭政策的重要治理平台，因此兒家署需要的不是某一種單一專業，而是一位能夠整合不同專業、不同部會及中央地方資源，並以兒少福利與權利為核心進行政策治理的領導者。

民團也提出4項署長遴選的核心能力，包含兒少福利治理能力、兒少權利治理能力、跨專業及跨部門整合能力以及家庭與社會支持體系治理能力。

民團呼籲，兒少及家庭支持署署長的人選應以「兒少福利與家庭支持治理能力」作為重要遴選條件，具有社政、社會工作及兒少福利政策背景與治理經驗者，應被優先納入考量，盼讓台灣真正有一個以兒少權利、家庭支持與福利治理為核心的政策中樞。

對此，衛福部表示，「兒少及家庭支持署」期盼最快在明年中以前能夠成立，共同強化兒少政策量能，讓兒少及家庭獲得更完整、連續性的支持，現階段首要任務是做好組織及業務銜接，確保服務不中斷。

至於首長人選，衛福部表示，配合後續程序以及組織整體考量，確定後再對外說明。