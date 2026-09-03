「又在修洗衣機！」陸配網紅回娘家頻遇故障 台灣家電操10年沒壞引議論

「又在修洗衣機！」陸配網紅摩沙淺淺近日分享回中國娘家的生活經驗，透露每次返鄉經常遇到洗衣機故障。她表示，姊姊為照顧父母，曾購買中國品牌洗衣機使用，但印象中已經換過好幾台，還常需要聯絡師傅維修，讓她對家電耐用度留下深刻印象。

陸配曝娘家洗衣機頻故障 台灣近10年沒壞

反觀摩沙淺淺嫁到台灣後，家中的洗衣機由丈夫挑選，因為家有雙胞胎，平時洗衣頻率相當高，有時孩子尿床，一天甚至得洗好幾次。即使長期高頻率使用，洗衣機使用至今已近10年，卻從未故障，讓她忍不住感嘆兩地家電使用經驗的差異。

摩沙淺淺也提到，在台灣生活久了，逐漸理解為何不少消費者購買洗衣機、冰箱等大型家電時，會偏好日系品牌或台灣老牌。她並以台灣機車為例，指出不少人一台車從學生時期騎到中年，甚至使用20、30年後傳給下一代，耐用程度成為許多人選購產品時的重要考量。

洗衣機品質掀論戰 網友看法大不同

貼文曝光後，網友們掀起討論，有人認同摩沙淺淺的觀察，認為家電如果經常故障，不僅影響日常生活，也會增加維修成本。不過，也有網友反駁，認為中國家電不能一概而論，海爾、小天鵝等品牌同樣有不少使用者，更有人分享家中的洗衣機用了10年、20年仍正常，認為單一案例無法代表整體品質。

洗衣機耐用度不只看品牌 使用方式有影響

也有網友認為，洗衣機壽命不只取決於品牌，使用頻率、衣物重量、安裝環境及保養方式同樣重要。若長期超量使用、沒有清潔濾網，或使用含較多礦物質的地下水，都可能影響機器壽命。因此選購洗衣機時，除了品牌與價格，也應考量保固、維修服務及零組件成本。

另一方面，有網友要求摩沙淺淺公布娘家洗衣機的品牌與型號，希望讓其他消費者作為參考。也有人指出，現代家電供應鏈高度全球化，台灣及日本品牌部分產品同樣可能在中國生產或採用中國零組件，因此品牌國籍與製造地不一定代表品質。