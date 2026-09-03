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阿根廷魷魚漁獲量減2成、秋刀魚開季產量銳減 最終統計要等11月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前鎮漁港為全球重要魷魚、秋刀魚捕撈重鎮，今年阿根廷魷魚捕獲量較去年同期少2成。記者張議晨／攝影
前鎮漁港為全球重要魷魚、秋刀魚捕撈重鎮，今年阿根廷魷魚捕獲量較去年同期少2成。記者張議晨／攝影

西南大西洋魷魚季於 5、6 月結束，但疑受氣候影響，今年捕撈狀況不理想，漁獲量與去同期相比減少約2成。日前報載今年秋刀魚捕撈量同樣銳減兩成，經漁業界查證，漁獲量較去年少兩成的是阿根廷魷魚，秋刀魚今年開放捕撈以來雖銳減更多，但目前秋刀魚還在捕撈中，是增是減，要等季節結束後統計才有意義。

高雄為全球魷魚、秋刀魚捕撈重鎮，魷魚季為每年5、6月，捕撈點位於南美洲阿根廷、西南大西洋海域，秋刀魚則為每年6月開放捕撈直到11月底為止，捕撈點為北太平洋日本、俄羅斯外公海、東經180度以西海域。

施教智說，去年秋刀魚因全球經濟疲軟影響，終端消費市場銷量不佳，許多通路商苦哈哈，慘賠也有，迄今捕撈量少，雖會帶動價格上漲，但市場走勢還有待觀察。

施教智表示，影響漁獲量因素很多，一為氣候影響，牽一髮動全身，另外捕撈地點、時間點也有差，不能歸咎單一因素，今年秋刀魚產量如何，因為現在還是捕撈季，即便開季狀況不佳，但後面還有3個月，要等季節結束後統計實際捕獲量，數字才較有意義。

阿根廷 高雄 俄羅斯

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