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南部降雨熱區擴大 雲嘉南高大雷雨 有短延時強降雨發生
今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，環境不穩定，水氣偏多，中央氣象署發布雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續至下午2時13分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣北港鎮、元長鄉、四湖鄉、水林鄉，嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區，高雄市田寮區、阿蓮區、旗山區、杉林區、內門區。
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