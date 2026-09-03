南部降雨熱區擴大 雲嘉南高大雷雨 有短延時強降雨發生

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

2026-09-03 12:41