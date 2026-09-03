沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

沙德爾颱風8月19日在關島附近海面生成後，行經琉球群島附近，再掃過台灣北方海面，於8月28日登陸中國浙江。隨後雖減弱為低氣壓，但在8月31日凌晨，殘骸於海南島附近重新吸收水氣、重組，9月1日再度增強為輕度颱風，並於今天清晨二度登陸中國福建。

沙德爾颱風歷經減弱、再增強、再登陸且登陸地都是同一國家，歷史上不常見。以侵台颱風來看，中央氣象署預報員王品翔指出，歷史上登陸颱風次數最多的是40年前的韋恩颱風，它曾2度登陸台灣中南部地區。

1986年的韋恩颱風被稱為「怪颱之王」，在長達20天的生命周期中，它在台灣、南海及中國間來回盤尋，歷經4次轉向、3次發布警報。第1次從彰化、雲林一帶濁水溪口登陸，第2次則是由高雄登陸。

王品翔表示，2012年的天秤颱風路徑也相當詭異，當時颱風先於恆春半島的牡丹鄉登陸，但回馬槍時，僅掃過鵝鑾鼻南方近海，雖離陸地相當接近，但並未追平韋恩颱風紀錄。

王品翔說，不論是韋恩颱風還是沙德爾颱風，都是因為處於大低壓帶環境，缺乏明顯的太平洋高壓導引，順著環境場移動，颱風就容易出現重複於特定區域打轉的路徑。

不過隨著沙德爾颱風今天清晨登陸中國大陸福建，引進的偏南風，與台灣東北方的科羅旺颱風所帶來的偏北風，在北台灣交會形成輻合，導致今天中部以北及宜蘭地區因對流旺盛，需嚴防大雷雨。

王品翔指出，隨著沙德爾減弱為熱帶低壓，往北風場減弱後，預計明後天輻合效應將逐漸趨緩，但由於科羅旺影響仍在，東北部、北部地區作為迎風面，未來幾天仍需留意雨勢。