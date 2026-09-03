68歲男心臟手術「零輸血」 奇美醫院推自體血回收精準抗血荒

台南一名68歲男子今年3月因心臟病發，在奇美醫院接受冠狀動脈繞道手術，經醫療團隊透過術前準備、即時監測並利用回收字體血液等方式，讓患者手術中全程未使用他人的血，術後第4天即可自行步行出院，不僅有效減少輸血量，更降低輸血後的免疫反應。

奇美醫院醫務秘書、輸血委員會主委暨加護醫學部主治醫師陳志金表示，台灣近年來捐血率約達8.13%，世界排名第一，但在面臨少子化與高齡化雙重挑戰，仍導致血液庫存頻傳吃緊，醫界近年來也積極推廣病人血品管理「明智用血」概念，打破過往「有缺就輸」的傳統觀念，而奇美醫院近年推動「明智用血」成果，更勇奪2026年APSAA亞太永續行動獎銀獎肯定。

他提到，特定的手術像是口腔外科或骨科等，可採取「自體輸血」方式，且利用患者自身血液也可避免免疫排斥反應，縮短住院天數，降低術後併發症風險，若患者本身血紅素數值偏低，則可透過攝取豬肝、菠菜等含鐵食物，或經醫囑補充鐵劑改善，待血紅素提升後再行儲血。

陳志金說，奇美醫院2023年底從冷凍沉澱血品著手，並採取「輕推」策略，不以強制規定或禁止方式限制醫療決策，而是透過數據與同儕比較，協助醫師在適當時機做出更精準的用血選擇，2025年相較於2023年，全院血品總用量下降3成，冷凍沉澱血品使用量更下降超過5成。

陳志金強調，面對大量出血等緊急狀況，輸血仍是搶救生命的重要處置，不會因為推動明智用血延誤，而是更精準地分辨什麼時候一定要做、什麼時候可以不做，讓有限的血液資源真正留給最需要的人。

近年來面對血液供應缺口，捐血中心已逐步放寬捐血門檻，男、女性體重均降至45公斤即可捐血，年齡上限也提升至65歲、下限16歲。陳志金說，前線捐血中心努力號召捐血，後方醫療人員也應協助節流，透過精準用血，才能在血荒浪潮下確保醫療系統穩定運作。