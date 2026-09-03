快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

68歲男心臟手術「零輸血」 奇美醫院推自體血回收精準抗血荒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院院長林宏榮夫人挽袖捐血，以實際行動支持血液資源永續，響應「捐血是社會的信任，明智用血是醫療的承諾」。圖／奇美醫院提供
奇美醫院院長林宏榮夫人挽袖捐血，以實際行動支持血液資源永續，響應「捐血是社會的信任，明智用血是醫療的承諾」。圖／奇美醫院提供

台南一名68歲男子今年3月因心臟病發，在奇美醫院接受冠狀動脈繞道手術，經醫療團隊透過術前準備、即時監測並利用回收字體血液等方式，讓患者手術中全程未使用他人的血，術後第4天即可自行步行出院，不僅有效減少輸血量，更降低輸血後的免疫反應。

奇美醫院醫務秘書、輸血委員會主委暨加護醫學部主治醫師陳志金表示，台灣近年來捐血率約達8.13%，世界排名第一，但在面臨少子化與高齡化雙重挑戰，仍導致血液庫存頻傳吃緊，醫界近年來也積極推廣病人血品管理「明智用血」概念，打破過往「有缺就輸」的傳統觀念，而奇美醫院近年推動「明智用血」成果，更勇奪2026年APSAA亞太永續行動獎銀獎肯定。

他提到，特定的手術像是口腔外科或骨科等，可採取「自體輸血」方式，且利用患者自身血液也可避免免疫排斥反應，縮短住院天數，降低術後併發症風險，若患者本身血紅素數值偏低，則可透過攝取豬肝、菠菜等含鐵食物，或經醫囑補充鐵劑改善，待血紅素提升後再行儲血。

陳志金說，奇美醫院2023年底從冷凍沉澱血品著手，並採取「輕推」策略，不以強制規定或禁止方式限制醫療決策，而是透過數據與同儕比較，協助醫師在適當時機做出更精準的用血選擇，2025年相較於2023年，全院血品總用量下降3成，冷凍沉澱血品使用量更下降超過5成。

陳志金強調，面對大量出血等緊急狀況，輸血仍是搶救生命的重要處置，不會因為推動明智用血延誤，而是更精準地分辨什麼時候一定要做、什麼時候可以不做，讓有限的血液資源真正留給最需要的人。

近年來面對血液供應缺口，捐血中心已逐步放寬捐血門檻，男、女性體重均降至45公斤即可捐血，年齡上限也提升至65歲、下限16歲。陳志金說，前線捐血中心努力號召捐血，後方醫療人員也應協助節流，透過精準用血，才能在血荒浪潮下確保醫療系統穩定運作。

奇美醫院推動「明智用血」行動，告別過去「血紅素越高越安全」傳統迷思，提出「我需要輸血嗎？明智選擇，有7就好！」觀念，倡導病況穩定的住院成人血紅素低於7時再評估輸血。記者萬于甄／攝影
奇美醫院推動「明智用血」行動，告別過去「血紅素越高越安全」傳統迷思，提出「我需要輸血嗎？明智選擇，有7就好！」觀念，倡導病況穩定的住院成人血紅素低於7時再評估輸血。記者萬于甄／攝影

血荒 奇美醫院 心臟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

快遞員血紅素偏低揪出大腸癌 聯新國際醫籲驗出缺鐵性貧血別拖延

流鮮血就是痔瘡的迷思…男子治療近一年無效 檢查竟是第四期直腸癌

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

年輕阿公突倒地命危 桃園消防電擊11次、長庚ECMO救回他

相關新聞

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

沙德爾颱風外圍環流影響 大雨特報熱區擴大13縣市

沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、基隆北海岸、宜蘭、台東地區、蘭嶼、綠島及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

高雄午夜場電影警鈴大作 網友控「逃生門」被鎖、不見工作人員引導

高雄大遠百華納威秀影城今天凌晨近1時傳出火警警報，雖然是虛驚一場，卻有網友附上影片爆料說，疏散時沒有工作人員引導，一樓的緊急逃生口被鎖上，根本無法逃出去。業者回應，幹部第一時間已確認11樓警報器故障，並非真實火警，所以未到影廳要求疏散客人。高市工務局說，民眾反映的門不是逃生門，今日派員勘查，逃生門可以正常開啟、無阻礙逃生情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。