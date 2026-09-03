雨勢趨緩！台東4大森林景點明開放 6步道仍「封閉勿闖」

受到低壓帶及沙德爾颱風外圍環流影響，台東近日持續降雨，隨著今天雨勢逐漸趨緩，林業保育署台東分署隨即展開森林育樂場域巡檢及復原作業，確認相關設施與步道安全後，宣布4處森林育樂場域及步道明天（4日）恢復開放。

台東分署表示，經巡查確認安全無虞，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道（含向陽山屋、嘉明湖山屋）、綠島阿眉山步道及大武觀海步道，將自9月4日起恢復開放，民眾可依規定前往。

不過，並非所有步道都已完成復原。包括安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、鯉魚山步道、都蘭山步道、綠島觀海步道及浸水營國家步道東段等6條自然步道，目前仍有部分復原及設施維修工作尚未完成，為確保遊客安全，將持續封閉，開放日期另行公告。

台東分署提醒，雖然雨勢已經趨緩，但近期山區土壤含水量仍高，部分地區仍存在土石崩落等風險，民眾前往山區活動前，務必先確認氣象預報、現場天候及道路通行狀況，切勿冒險進入尚未開放的步道。相關森林育樂場域及步道最新開放資訊，可至「台灣山林悠遊」網站查詢。