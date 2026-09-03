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快遞員血紅素偏低揪出大腸癌 聯新國際醫籲驗出缺鐵性貧血別拖延

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際血液腫瘤科主任歐偉仁提醒，自覺體力下滑或健檢出現紅字，就是身體的求教警訊。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際血液腫瘤科主任歐偉仁提醒，自覺體力下滑或健檢出現紅字，就是身體的求教警訊。圖／聯新國際醫院提供

臉色怎麼這麼蒼白？明明作息正常，怎麼爬個樓梯就喘得厲害？聯新國際醫院表示，不少人將疲倦、倦怠無力誤以為是生活忙碌所致，直到健康檢查報告跳出血紅素Hb紅字（異常），才驚覺體力早已亮起紅燈。血液腫瘤科主任歐偉仁提醒，缺鐵性貧血絕非單純的營養不良，更是慢性失血、腸胃道疾病，甚至大腸癌等惡性腫瘤發出的第一道無聲警訊。

歐偉仁指出，台灣飲食選擇多元，單純因營養匱乏導致缺鐵並不常見，臨床上不少患者是透過健檢才發現血紅素異常。不同年齡與族群的缺鐵原因也不盡相同，高中與大學女性多在學校體檢時發現貧血，年輕職場女性常於公司健檢時察覺，成因多與經血量、節食或飲食不均衡有關，此外懷孕、產後、長期素食及腸胃吸收功能不佳者，也都是高風險族群。

 

相較之下，男性及停經後女性若出現缺鐵性貧血，更須提高警覺。歐偉仁舉例門診30多歲男快遞員，因公司健檢發現貧血，進一步檢查，鐵蛋白數值低至個位數，腫瘤指數異常，電腦斷層更呈現疑似瀰漫性肝轉移，後續確診為大腸癌。此案例凸顯，缺鐵性貧血往往是追查腸胃道慢性出血，或腫瘤的早期線索，尤其不能將血便一律歸因於痔瘡而錯失治療時機。

如何從健檢報告看出貧血徵兆？歐偉仁說明，血液常規檢查可觀察血紅素（Hb）及紅血球相關數值，成人男性血紅素低於13 g/dL（公克/分公升）、女性低於12 g/dL，就要進一步評估。但診斷缺鐵不能只看血紅素，還須檢視反映體內鐵儲存量的鐵蛋白，必要時再進階安排血清鐵、總鐵結合能力及鐵蛋白等檢驗，並透過胃鏡、大腸鏡排除腸胃道出血或惡性腫瘤疑慮，找出真正病因。

歐偉仁表示，治療缺鐵性貧血並非是「看到貧血就補鐵」，而是補鐵與找病因同步進行，依據貧血程度、腸胃吸收能力及口服鐵劑耐受性，評估使用口服或靜脈鐵劑，若貧血較嚴重、吸收不佳或無法耐受口服鐵劑副作用，醫師會評估使用靜脈鐵劑。

另外，飲食同樣是改善缺鐵的重要關鍵，建議多吃牛、羊、豬肉及貝類、內臟等含鐵食物，並搭配維生素C提升吸收率；同時避免與茶、咖啡同食。素食者從豆類、深綠色蔬菜等植物性食物補充，但已形成明顯缺鐵性貧血者，單靠食補無法矯正，仍應接受醫師評估與治療。

歐偉仁強調，長期貧血會使全身組織處於缺氧狀態，心臟必須持續加快跳動，以彌補供氧不足，可能造成心肌肥厚，甚至增加心臟衰竭風險，呼籲健檢報告上的血紅素紅字，是身體最直接的求教警訊。若出現倦怠、臉色蒼白、活動容易喘，不要只歸咎於「太累」。他呼籲缺鐵性貧血是常見但可治療的疾病，只要找出鐵質流失的原因，及早診斷、對症治療，就能盡早恢復紅潤氣色與充沛活力。

大腸癌 血液腫瘤科

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