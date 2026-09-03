快訊

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部長與台大院長「 便當會」提2大措施 盼急診病人不再睡大廳

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大急診候床超過12天患者離世，加上壅塞問題引發社會關注，衛福部長石崇良、醫事司長劉越萍昨中午前往台大醫院了解情況，並與院長余忠仁討論相關措施。聯合報系資料照
台大急診候床超過12天患者離世，加上壅塞問題引發社會關注，衛福部長石崇良、醫事司長劉越萍昨中午前往台大醫院了解情況，並與院長余忠仁討論相關措施。聯合報系資料照

八旬長者在台大急診候床12天後離世，讓台大醫院長期急診壅塞，「滿到走廊、大廳」的問題再被關注，衛福部長石崇良、衛福部醫事司長劉越萍昨天為此赴台大與院長余忠仁舉行便當會，討論相關措施。劉越萍表示，今將討論健保給付急診暫留金額調升，年底將針對台大、林口長庚提出試辦計畫，強化現有的轉院、分流體制。

石崇良和劉越萍都曾是台大醫院急診部的醫師，劉越萍表示，昨天與石崇良昨特地至台大，就急診壅塞議題，跟余忠仁以及台大負責急診的副院長、主任等人，以輕鬆的方式討論，除了最近的事件，也並進一步了解台大現況，以及衛福部可能提供的協助。

對於余忠仁提到，台大近期急診就診人數每天約減少50人。劉越萍說，昨現場實際看病床數確實變少，衛福部監測數據也發現來診量下降。

劉越萍說，會中確立二大方向，一是針對國民黨立委黃仁日前也有提出、要求從健保支付等層面提出改善方案，今天健保署會研擬討論健保給付急診暫留金額調升等相關細節，另評估如何讓醫學中心轉至區域醫院，是否給予雙方醫院誘因。

劉越萍說，目前急診壅塞兩大醫院是台大及林口長庚，醫事司將出面，就如何分流、區域聯防網絡體制如何強化，協助兩家醫院進行試辦計畫，讓醫院協助民眾建立對附近其他醫療院所信心，這樣下轉至其他醫院做到分流也會比較容易。同時在現有體制之下，透過醫院周邊橫向聯繫，或盡可能加強居家照護等，讓民眾不要離開機構、不要住院等，就能獲得良好的照顧品質。

目前急診許多高齡、複雜患者，轉出醫院相對困難，劉越萍說，過去台大醫院急診有做過類似計畫，將重新思考並盤點，後續將與兩家醫院進行細部討論，將網絡強化，增加民眾信心，預計年底前也會給2家醫院做相關試辦計畫，增加社區醫療網絡及轉診信心，避免秋冬急診壅塞問題再起。

衛福部 急診 台大醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大廳空了！台大院長曝每日急診病人少50人 今天與石崇良便當會提建言

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

台大醫院大廳空了！專家示警熱度過後恐再壅塞 籲政府介入強化下轉

陽交大青埔設醫院400床通過市府審查送中央 張善政：主客觀條件均具

相關新聞

北台灣雨勢恐持續 鄭明典：來自南北風輻合 類似東北季風共伴

降雨熱區轉移北台灣。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，北部的雨來自南北風輻合，南北風都受到台灣地形的影響，南風是繞地形而上的南風，北風在台灣東側受南風阻擋，因此往西側加速。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

影／冰箱擺錯恐破財！命理師點名6大風水禁忌 這位置最傷財運

命理師小孟老師提醒，冰箱在民俗風水中象徵財庫，6大禁忌恐被認為影響財運；相關說法無科學實證，居家仍應以安全、通風與使用規範為先。

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

「視力模糊」竟是腦血管警訊 遮一隻眼就能揪出

一名60多歲男性近期因「視力模糊」前往神經科門診就醫，醫師問診發現，患者除了視覺異常，還有左側眼皮下垂、眼睛紅腫，進一步神經學檢查發現左眼往部分方向轉動時明顯受限。醫師請患者分別遮住左、右眼後發現，只要遮住任何一隻眼睛，原本的「視力模糊」就消失，進一步詢問才發現，患者所謂的「模糊」其實是同一個物體出現兩個影像，也就是俗稱的「雙影」，醫學上稱為雙眼複視（binocular diplopia）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。