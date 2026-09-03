衛福部長與台大院長「 便當會」提2大措施 盼急診病人不再睡大廳

八旬長者在台大急診候床12天後離世，讓台大醫院長期急診壅塞，「滿到走廊、大廳」的問題再被關注，衛福部長石崇良、衛福部醫事司長劉越萍昨天為此赴台大與院長余忠仁舉行便當會，討論相關措施。劉越萍表示，今將討論健保給付急診暫留金額調升，年底將針對台大、林口長庚提出試辦計畫，強化現有的轉院、分流體制。

石崇良和劉越萍都曾是台大醫院急診部的醫師，劉越萍表示，昨天與石崇良昨特地至台大，就急診壅塞議題，跟余忠仁以及台大負責急診的副院長、主任等人，以輕鬆的方式討論，除了最近的事件，也並進一步了解台大現況，以及衛福部可能提供的協助。

對於余忠仁提到，台大近期急診就診人數每天約減少50人。劉越萍說，昨現場實際看病床數確實變少，衛福部監測數據也發現來診量下降。

劉越萍說，會中確立二大方向，一是針對國民黨立委黃仁日前也有提出、要求從健保支付等層面提出改善方案，今天健保署會研擬討論健保給付急診暫留金額調升等相關細節，另評估如何讓醫學中心轉至區域醫院，是否給予雙方醫院誘因。

劉越萍說，目前急診壅塞兩大醫院是台大及林口長庚，醫事司將出面，就如何分流、區域聯防網絡體制如何強化，協助兩家醫院進行試辦計畫，讓醫院協助民眾建立對附近其他醫療院所信心，這樣下轉至其他醫院做到分流也會比較容易。同時在現有體制之下，透過醫院周邊橫向聯繫，或盡可能加強居家照護等，讓民眾不要離開機構、不要住院等，就能獲得良好的照顧品質。

目前急診許多高齡、複雜患者，轉出醫院相對困難，劉越萍說，過去台大醫院急診有做過類似計畫，將重新思考並盤點，後續將與兩家醫院進行細部討論，將網絡強化，增加民眾信心，預計年底前也會給2家醫院做相關試辦計畫，增加社區醫療網絡及轉診信心，避免秋冬急診壅塞問題再起。