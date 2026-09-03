《粽邪4：坤蒂拉娜》恐怖片藏洋蔥！陳雪甄、許安植互相救贖逼哭全網

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列，最新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》上映首週全台票房開出紅盤，恐怖驚悚的跨國驅魔場面引發全台熱議。然而在驚悚氛圍背後，最令影迷走出戲院後難以忘懷的正是片中佳敏（許安植 飾演）與玉蘭阿姨（陳雪甄飾演）的親情羈絆。今電影公司再釋出最新「守護篇」花絮，曝光佳敏與玉蘭阿姨之間跨越血緣、在創傷中互相扶持的動人情感，讓不少影迷直呼：「原本以為是去試膽，沒想到最後在戲院哭掉半包衛生紙！」

導演廖士涵透露，《粽邪4：坤蒂拉娜》除了民俗格局升級，故事最深層的核心價值落在人的情感面。片中佳敏童年活在母親家暴的陰影下，母親常因恨意對她怨懟怒罵：「我為什麼要把你生下來？我每次看到你就像看到你爸，你為什麼這麼討厭！」而在母親過世後，撫養佳敏的玉蘭阿姨自己同樣身陷家暴泥淖、長年遭丈夫毒打，導致精神狀態極不穩定。兩個背負著原生家庭巨大創傷的靈魂，在殘酷的現實中成了彼此唯一的浮木。

電影花絮中，佳敏深情對阿姨吐露心聲：「我只記得姨丈打我的時候，你都會保護我，我不是沒有爸媽的小孩。」一句話道盡了佳敏對阿姨的感恩與認定，也成為佳敏在片中即使面對最凶邪煞、自身難保的情況下，依然義無反顧，誓死拯救阿姨的最強動力。在片中飾演玉蘭阿姨的陳雪甄也感性分享，電影中的恐懼其實源自於愛：「這次我們面對的大魔王坤蒂拉娜，祂的存在與象徵意義，其實正是另一種極端的親情。透過玉蘭阿姨與坤蒂拉娜這兩個截然不同卻又極致的母愛形象，去探討當這份愛強大到極限、甚至扭曲的時候，到底會走到多可怕又多令人心碎的境地。」

電影《粽邪4：坤蒂拉娜》揭露邪靈背後極致母愛。圖／華影提供

除了虐心的角色關係，花絮中配搭由歌手法蘭創作、演唱的電影情感主題曲〈讓我〉，空靈又充滿渲染力的嗓音，更將這段守護彼此的深情推向極致。法蘭分享，「平時自己是不太看鬼片、恐怖片的，因為幾年前樂團巡迴曾經有碰到怪事。這次為了寫情感主題曲，在試映間看了毛片，原本有點害怕，還好當時還沒有特效、音效，而且午後還有陽光照射進來，讓我沒有太害怕。」