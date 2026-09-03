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國小每4人近1人體位超標 近半家長沒發現 國健署打破「養胖才會長高」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署攜手國民及學前教育署、醫學專業團體，發起「健康護盤行動」，呼籲健康行為由校園延伸至家庭，預防兒童肥胖。記者廖靜清／攝影
國健署攜手國民及學前教育署、醫學專業團體，發起「健康護盤行動」，呼籲健康行為由校園延伸至家庭，預防兒童肥胖。記者廖靜清／攝影

國內兒童過重、肥胖問題不容忽視，依教育部113學年度資料，全台國小學童過重及肥胖盛行率達23.6%，等於每4名學童就有近1人體位超標。另外，不少家長甚至沒有察覺孩子已經過重，以為「小時候胖不是胖」，專家提醒，兒童肥胖恐導致性早熟、生長板提早閉合，長大後更容易復胖。

衛福部次長莊人祥表示，兒童肥胖已是需要正視的健康警訊，但不少家庭仍存在「小孩胖一點比較可愛」、「正在長身體多吃一點沒關係」等觀念。尤其華人家庭常見「阿嬤怕孫子餓」的情況，明明孩子已經吃飽，長輩仍不斷夾菜、大魚大肉往碗裡送，無形中讓孩子攝取過多熱量。

莊人祥指出，身體活動不足是一大警訊。兒童及青少年每天建議應累積至少60分鐘中等至費力的身體活動，但目前僅約35%兒童達到目標。莊人祥說，以前孩子下課常往操場跑、打球、玩遊戲，如今不少孩子下課仍待在教室，接觸手機、平板或電玩，活動時間明顯被3C產品壓縮。

國健署資料顯示，兒童肥胖並非只有外觀或體重問題，還可能提早出現血壓、血脂異常、脂肪肝及代謝疾病，並增加成年後罹患慢性病風險。110年國民健康訪問調查更發現，3歲至未滿12歲兒童中，有46.8%的照顧者無法正確辨識孩子已經過重，不是誤以為「體重剛好」，就是不知道。即使孩子已屬過重或肥胖，也有59.1%未採取體重控制行動。

國健署社區健康組研究員麥揚竣表示，若家長能正確認知孩子的實際體位，採取體重控制行動的意願可達63.5%。對抗兒童肥胖的第一步，可能不是急著叫孩子少吃，而是家長先知道孩子究竟「胖不胖」。

除了家長認知不足，孩子「吃得不夠健康、動得又不夠多」也是警訊。麥揚竣以國健署資料分析指出，僅約35%兒童達到世界衛生組織建議的每日60分鐘中等至費力身體活動標準，高達96%兒童每天未吃足3份蔬菜及2份水果。WHO目前也建議，5至17歲兒童及青少年平均每天應進行至少60分鐘中等至高強度身體活動，且以有氧活動為主。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，防治兒童肥胖戰線應往前拉，從孕期就開始。注意孕婦營養素攝取，體重增加建議範圍，單胞胎增加11.5至16公斤為宜。國健署提供「兒童預防保健服務7+2」，兒童預防保健利用率近85%，自115年7月1日起，由7次增加至9次，強化各階段重點衛教。

國健署今攜手國民及學前教育署、醫學專業團體，發起「健康護盤行動」，透過健康促進學校推動「85210」健康密碼，讓孩子把健康習慣帶回家：每天睡滿8小時、天天吃足5蔬果、3C螢幕時間少於2小時、每天運動1小時，以及多喝白開水、0糖飲。

國健署提醒，兒童不能直接套用成人BMI標準，應依年齡及性別判斷生長體位。家長可利用國健署「兒童及青少年生長身體質量指數（BMI）建議值計算機」，輸入孩子年齡、身高及體重，掌握是否落在健康範圍。

衛福部次長莊人祥表示，要翻轉兒童肥胖，不能只靠孩子自己少吃、多動，而需要家庭、學校及社會共同營造健康環境。記者廖靜清／攝影
衛福部次長莊人祥表示，要翻轉兒童肥胖，不能只靠孩子自己少吃、多動，而需要家庭、學校及社會共同營造健康環境。記者廖靜清／攝影

國健署 超標 肥胖

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