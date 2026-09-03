雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

謝佩芸表示，南海到華南一帶，一直延伸到台灣東方海面，是非常大的低壓區，這個低壓區裡面也有好幾個熱帶系統，包括台灣東方海面的輕度颱風科羅旺，另外在台灣西方有輕度颱風沙德爾。

科羅旺颱風和台灣有一段距離，謝佩芸表示，未來逐漸朝琉球群島移動，由於它位在整個低壓區的環流之內，所以導引氣流沒有非常明顯，預測未來5天緩慢接近琉球群島之後，呈現打轉滯留的現象。預計到了下周二，甚至下周三，科羅旺颱風仍在琉球群島附近。和台灣仍稍微有點距離，前往琉球群島附近差旅的民眾，要留意科羅旺颱風的影響。

另外，她說，沙德爾颱風今天清晨已經登陸中國的福建沿岸，上陸之後預計朝西移動，且逐漸減弱。沙德爾颱風對台灣沒有直接影響，可是它的外圍環流仍持續影響台灣。

沙德爾颱風的中心和台灣有些距離，但謝佩芸表示，今天相對離台灣近一些，所以它的外圍環流還是持續影響台灣。目前影響台灣的雲系分為兩部分，一是沙德爾颱風外圍環流本身，屬於西南風的方向上來，南部、中部地區斷斷續續受到移入的對流影響，同時包括澎湖、金門、馬祖地區也是受到它的外圍環流影響。

謝佩芸表示，另外在沙德爾颱風外側的低壓範圍，整個西南風上來之後，和整個低壓區北側的偏東風，在台灣北方有輻合的雨帶出現，預計這個輻合雨帶未來還會持續發展，所以今天東北部、北部地區逐漸受到輻合雨帶的影響，降雨也更為明顯，今天清晨到現在北台灣不少地方有明顯的降雨情況。

降雨趨勢，她說，今天北部和東北部地區留意明顯的雨勢，其他地方天氣不穩定，斷斷續續有短暫陣雨出現，留意局部大雨。這樣的降雨型態，今天入夜之後，中南部地區降雨會減緩一些，北部、東北部地區還是要留意局部降雨出現。

明天、周六台灣附近持續受到低壓帶影響，環境不穩定，各地還是會有短暫陣雨出現。尤其北部和東北部地區有局部較大雨勢，中午過後山區降雨會比較明顯一些，其他地方斷斷續續會有短暫雨。

謝佩芸表示，周日台灣仍在低壓帶的範圍內，降雨趨勢和水氣相對減少一些，北部、東北部地區仍有短暫雨，其他地方降雨時間變短了，降雨比較零星，中午過後留意局部較大雨勢。下周一低壓帶終於離開台灣附近，水氣比較減少，中南部很長時間的降雨有機會漸漸緩和下來。這段時間開始主要受到偏北風的影響，大台北地區、東北部地區還是會有降雨狀況，其他地方以午後陣雨為主。

周日之前受到低壓帶影響，各地水氣還是很多，天氣不穩定，在對流通過的期間會有比較劇烈的天氣現象出現。今天留意局部大雨，尤其北部、東北部地區可能有局部豪雨出現。南部、東南部、恆春、澎湖沿海要留意長浪現象發生。

謝佩芸表示，中南部的降雨隨著低壓帶離開之後，會比較明顯減少，下周一之後南部地區還是會有短暫雨，但是大部分時候以放晴或多雲時間居多，下雨的時間變得比較短暫，南部地區下周可望迎來相對穩定的天氣。北部地區今天到周六留意明顯降雨。周日、下周一之後，由於吹北風的影響，所以在迎風面降雨會比較持續，尤其基隆北海岸、大台北局部地區，不過桃竹苗局部地區的降雨下周之後相對沒這麼大。

輕度颱風科羅旺、輕度颱風沙德爾的路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

科羅旺颱風逐漸朝琉球群島移動，未來5天緩慢接近琉球群島之後，呈現打轉滯留的現象。圖／中央氣象署提供