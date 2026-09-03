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「視力模糊」竟是腦血管警訊 遮一隻眼就能揪出

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「遮眼測試」幫助分辨複視。AI生成圖／羅元璟醫師提供
「遮眼測試」幫助分辨複視。AI生成圖／羅元璟醫師提供

一名60多歲男性近期因「視力模糊」前往神經科門診就醫，醫師問診發現，患者除了視覺異常，還有左側眼皮下垂、眼睛紅腫，進一步神經學檢查發現左眼往部分方向轉動時明顯受限。醫師請患者分別遮住左、右眼後發現，只要遮住任何一隻眼睛，原本的「視力模糊」就消失，進一步詢問才發現，患者所謂的「模糊」其實是同一個物體出現兩個影像，也就是俗稱的「雙影」，醫學上稱為雙眼複視（binocular diplopia）。

臺北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟表示，民眾口中的「看不清楚」或「視力模糊」，背後可能代表不同問題，有些患者是真的看不清楚，例如近視度數改變、乾眼症、角膜或水晶體疾病；但也有患者每一隻眼睛單獨看都很清楚，只是兩眼一起看時影像無法重疊，形成兩個影像。

羅元璟指出，正常情況下，兩隻眼睛必須精準朝向同一個目標，大腦才能將左右眼接收到的影像融合成一個畫面。控制眼球活動的眼外肌與第三、第四及第六對腦神經，只要其中任何一個環節出現異常，就可能讓兩眼無法對準，產生雙眼複視，尤其突然出現的雙眼複視，更需要進一步找出原因。

由於這名患者同時出現眼皮下垂、眼睛紅腫及眼球活動受限，已不是單純視力問題可以解釋。羅元璟隨即安排患者住院接受腦部磁振造影及進一步血管影像評估，結果發現患者罹患頸動脈－海綿竇瘻管（carotid-cavernous fistula, CCF）。羅元璟說，頸動脈－海綿竇瘻管是供應腦部的頸動脈系統與顱底的「海綿竇」靜脈系統之間出現不正常的血管通道，原本應該流在動脈中的高壓血流因此進入靜脈系統，造成眼睛周圍的靜脈壓力升高及充血。

由於海綿竇附近有多條負責控制眼球活動的腦神經通過，疾病發生時可能出現紅眼、結膜腫脹、眼球突出、複視、眼球活動受限、眼皮下垂、眼壓升高甚至視力下降等症狀。如果異常血流持續存在，眼部靜脈壓力可能持續升高，進一步造成眼壓上升、續發性青光眼、視神經或視網膜受損，嚴重時可能留下永久性的視力傷害，因此需要及早診斷與治療。

羅元璟表示，民眾如果突然覺得眼前影像模糊、重疊或「好像有兩個」，可以先遮住左眼，只用右眼看，再遮住右眼，只用左眼看。如果兩眼一起睜開時看到兩個影像，但只要遮住任何一隻眼睛，雙影就消失，這稱為「雙眼複視」，通常代表兩隻眼睛沒有正確對準，可能與眼肌、眼窩、腦神經、神經肌肉接點或中樞神經系統疾病有關。

相反地，如果只剩某一隻眼睛張開時，仍然可以在該眼看到重影，則稱為「單眼複視」，這類情況較常見於乾眼、屈光異常、角膜或水晶體等眼睛本身的問題。不過，遮眼測試只能幫助民眾描述自己的症狀，不能取代醫師診斷。

羅元璟提醒，複視的原因很多，可能只是眼睛本身的問題，也可能是腦神經麻痺、神經肌肉疾病、眼窩疾病，甚至腦血管疾病的第一個表現。尤其突然出現的雙眼複視，如果又伴隨眼皮突然下垂、兩邊瞳孔大小不同、劇烈頭痛、眼睛疼痛或明顯紅腫、眼球突出、視力下降，或同時發生手腳無力麻木、說話不清、走路不穩等神經學症狀，就不應等待自行恢復，應盡速至急診或有眼科、神經科相關專科的醫療院所評估。

羅元璟表示，急性複視若合併嚴重頭痛或瞳孔異常，更屬於需要緊急影像檢查的警訊。他也提醒，民眾常用「視力模糊」概括所有看東西不舒服的感覺，但對醫師而言，「看不清楚」、「看到兩個」、「視野缺一塊」或「眼前變暗」代表的疾病完全不同。如果突然覺得眼前「怪怪的」，除了盡速就醫，也可以先遮住一隻眼睛，再換另一隻眼睛，觀察症狀是否改變。一個簡單的遮眼動作，有時就能提供醫師重要的診斷線索。

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