最強國旅補助登場 逾半數「留在國內玩」為了這原因

交通部觀光署祭出史上最狂的國旅補助方案，總預算達33.3億元的「觀光雙輪驅動方案」，於9月1日啟動。1111人力銀行調查指出，國人最滿意國旅的部分有：語言通暢57.6%、交通方便49.3%以及文化熟悉47.2%。而問及選擇國旅的原因則包括：不用請假太多天52.8%、交通時間短容易安排50.3%、可以說走就走48.7%以及家庭親子需求26.8%，足見短期天數旅遊的剛性需求依然強勁。

8月25日起開放全台民眾上網登記「平日住宿補助2000元」與「生日券1200元」，最高每人可領到3200元住宿補貼。各縣市政府也爭相推出超值國旅優惠，鼓勵民眾平日出遊，共同振興地方經濟。

根據交通部觀光署最新調查顯示，去(2025)年國內旅遊達2億4,761萬旅次，較2024年增加11.52%，旅遊總支出攀升至5,643億元、年增9.4%，旅次與支出雙創歷年新高。但其中高達79.1%為當日往返，顯示「玩1天就回家」已成為國旅主流型態。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「不用請假太多天」居首，顯示上班族休假時間有限，長途出國往往需要提前安排假期，包括搶機票、搶飯店，因此國旅相對容易成行，成為上班族享受小確幸的日常；再者，近半數民眾看重「交通時間短、容易安排」，國內旅遊不需要長時間搭飛機、轉機或處理繁複的出入境流程，從出發到抵達目的地的時間較短，能把更多時間真正用在遊玩，

此外，她說，國旅可以「說走就走」，也凸顯最大特色就是低規劃門檻，相較於海外旅遊需要提前排行程找景點，國旅臨時起意成行機率高；而且對於有孩子的家庭而言，交通便利、旅程較短、語言溝通容易，都能降低帶孩子出遊的負擔，加上國內各地有主題樂園、親子景點、農場露營等，能滿足不同年齡層家庭的休閒需求。整體而言，國旅的核心競爭力不是便宜，而是「方便」。

曾仲葳分析，響應9月的國旅政策紅利，不僅各縣市政府紛紛加碼，觀光、住宿與餐飲業者早已摩拳擦掌準備搶食國旅大餅，更間接帶動相關產業的人力需求，根據1111人力銀行統計，截至2026年8月底觀光住宿餐飲（含正職、兼職）工作機會來到25萬1千多筆，其中以餐飲業開缺最多求才若渴，有高達17萬2千個工作機會等人應徵。換言之，國旅補助不只是「旅遊紅包」，更是刺激內需、活絡地方經濟的強心針，當政策補助碰上國人短期旅遊的剛性需求，住宿、餐飲、觀光休閒等第一線服務產業勢必迎來更多消費人潮，也同步反映在就業機會。