科羅旺在琉球附近打轉 颱風外圍環流挾水氣影響西日本 專家曝降雨熱區

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風今天上午已經來到廣東汕頭附近，即將在沿岸登陸，後續將偏西進入廣東省境內後逐漸減弱消散。科羅旺颱風未來數天則是受到季風低壓環流的引導，可能在琉球附近海域呈現繞圈圈打轉的不規則運動，跟台灣之間仍保持一段距離，直接威脅台灣的機會仍低，但是外圍的偏北到西北風將影響台灣天氣。

今天仍受到沙德爾颱風外圍環流帶來偏南到東南風影響，迎風面中南部、恆春半島以及台東地區有短暫陣雨或雷雨，仍有局部較大雨勢發生機會。

他說，科羅旺颱風外圍的偏北風也將在白天期間逐漸來到台灣北部海面，南北風開始交會在台灣北部海面，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，午後熱對流發展也會比較旺盛，有出現局部大雷雨的機會，整體天氣不穩定。

吳聖宇說，明天沙德爾颱風已經減弱遠離，偏南風進一步減小，科羅旺颱風外圍的偏北到西北風逐漸占上風，南北風交會區域也將緩慢南下到中南部一帶，大氣較不穩定，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，中南部清晨前也有局部短暫陣雨，白天配合熱力作用，各地有午後熱對流雷雨，並有局部大雷雨發生機會，要持續留意較大雨勢情況。

周末受科羅旺颱風外圍偏北到西北風影響，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，白天在中南部、花東地區的熱對流發展仍會比較旺盛，持續有出現局部大雷雨的可能性。

吳聖宇表示，下周一、下周二仍然是類似的天氣型態，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，白天熱對流發展也還是比較旺盛，有局部大雷雨發生機會。

下周三之後的天氣情況，吳聖宇表示，有機會隨著科羅旺颱風逐漸遠離而開始改變，但是仍要看颱風後續的移動要怎麼走才能確定。目前預報資料對於科羅旺颱風後期的預報分歧度頗大，可能往北趨向西日本，但也可能比較偏西北趨向大陸華東，仍有待預報進一步明確。

雖然科羅旺颱風應該對台灣沒有直接威脅，但是吳聖宇表示，因為它接下來持續在琉球附近徘徊，除了直接影響琉球的天氣之外，其外圍環流將帶動明顯的偏南風水氣北上到西日本一帶，導致共伴效應的鋒面系統趨於活躍並伴隨對流發展，包括九州、四國、本州中西部以及太平洋沿岸等地有機會出現較顯著的降雨。未來幾天要前往日本，特別是琉球、九州、四國、本州中西部等地的民眾，留意颱風或是強降雨可能造成的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。