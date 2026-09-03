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C肝群聚駁疾管署說法 安泰淞鶴診所負責人：缺明確證據

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北即時報導
國內出現診所打營養針導致急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，累計11名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源。記者曾原信／攝影
國內出現診所打營養針導致急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，累計11名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源。記者曾原信／攝影

國內出現診所打營養針導致急性病毒性C型肝炎群聚事件，11名急性Ｃ肝病例曾於新北板橋「安泰淞鶴診所」接受注射，疾管署長羅一鈞昨在記者會上指，初步了解該診所並無共用針頭，問題出在未落實無菌操作SOP。診所負責人認為，疾管署未能清楚證實，此一感染源發生的時間、地點，換言之並無確切證據，因果關係仍待釐清。

診所負責人、醫師孫浩陽受訪堅稱，「我們（指診所）的感控作業的確有缺失，但我們從未使用同一針頭，重複施打在病人身上」，認為此次C肝感染事件，應與診所醫療處置無關。

衛政單位比對病患的病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源，指向診所作業疏失是禍首。孫浩陽則說，基因序列跑出來有高度同源親緣性，但疾管署未能清楚證實，此一感染源發生的時間、地點，換言之並無確切證據。

新北市衛生局依傳染病防治法裁罰30萬元，並勒令診所停業，該診所今天一樣大門深鎖，在一樓外牆張貼暫停業務公告。

記者今早撥打診所手機有人接聽，想進一步詢問對此事看法，診所內接電話者表示，她無法多談，再看醫生是否回電，也怨「都被你們寫成這樣了」。

新北市衛生局依傳染病防治法裁罰30萬元，並勒令診所停業，該診所近日大門深鎖，在一樓外牆張貼暫停業務公告。記者曾原信／攝影
新北市衛生局依傳染病防治法裁罰30萬元，並勒令診所停業，該診所近日大門深鎖，在一樓外牆張貼暫停業務公告。記者曾原信／攝影

疾管署 診所 C型肝炎

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