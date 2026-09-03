醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

沈煌彬在臉書分享Threads一篇貼文，內容是一名患者在醫院詢問，是否有人能借插頭或行動電源。他表示，多數人看到這類求助，可能會覺得「借一下沒關係」，但醫院環境特殊，看似舉手之勞的小事，背後有時可能藏著意想不到的風險。

他舉例，若看到有人跌倒便立刻上前攙扶，但對方其實已骨折，移動後可能讓傷勢加重；有些患者身上還裝有引流管，一旦不慎脫落，也可能造成危險，後續責任甚至難以釐清。

另外，若看到隔壁床患者沒東西吃，好心分送食物，也可能碰上對方有食物過敏、特殊疾病，或正因檢查、手術需要禁食，原本的好意反而可能造成麻煩。

就連借充電線、插頭或延長線，看似沒有大礙，但病房內有醫療設備與特殊電源配置，部分區域還涉及氧氣使用。若因此發生設備故障、過熱或短路，也可能讓自己捲入後續責任釐清。

沈煌彬建議，在醫院看到他人需要協助時，可掌握3個原則：「需要醫療協助，找醫護人員」、「需要設備，問護理站」、「需要生活用品，請對方自行購買或租借」。若真的想幫忙，也可以提供一些現金，讓對方自行租借行動電源等用品。

他強調，這並非要大家冷漠或見死不救，而是醫院情況複雜，外人通常不了解患者的病史與治療安排。「能幫忙，但不要隨便介入自己不了解的事情」，善意仍需要有界線。

關於「看到有人跌倒別急著扶」的提醒，本站也曾報導，日本整復推拿師福嶋尊也指出，家中長輩跌倒後，家屬第一時間不應急著把人拉起來，而是先讓傷者保持原位、冷靜確認身體狀況。尤其長輩即使受傷，也可能因不想麻煩家人而說「沒事」，但若其實有骨折或關節脫位，貿然攙扶反而可能讓傷勢加重。

福嶋提醒，跌倒後也要特別留意是否有頭部受傷。長輩有時會說自己「沒有撞到頭」，但跌倒瞬間可能因驚嚇導致記憶模糊，若本身已有認知功能退化，更未必能準確回想。因此，家屬不能只聽當事人描述，還應實際觀察有無頭部腫塊、出血、噁心、嘔吐或異常嗜睡等情況。

此外，也要注意跌倒後的意識與對話反應是否和平常一致，只要出現任何異常，就應盡快就醫。福嶋強調，比起第一時間急著扶人起身，先判斷傷勢、避免不必要的移動，才是更安全的處理方式。