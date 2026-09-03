新北診所11人C肝群聚 消化系學會嘆C肝消除得來不易「需持續維護」

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發C型肝炎群聚事件，累計至少11人感染，衛福部疾管署長羅一鈞昨說，研判該診所將針頭滯留藥罐內重複抽藥釀禍。台灣消化系醫學會發布聲明，呼籲醫療院所確實遵循「一人、一針、一針筒、一次使用」安全注射原則，我國C肝診斷、治療比率均超過9成，達世衛組織消除C肝標準，「此一成果得來不易，更需要持續維護」。

消化系醫學會呼籲，醫療院所應確實遵循安全注射原則，落實「一人、一針、一針筒、一次使用」，並做好手部衛生、無菌操作、藥品調製、器材管理及消毒滅菌，避免可預防的醫療照護相關感染。對符合資格或高風險族群主動提供篩檢；HCV抗原陽性者應進一步接受HCV RNA檢測，以確認是否仍有病毒感染並及時連結治療。確診病治癒後，仍應持續提供患者衛教與追蹤。

學會指出，C型肝炎主要經由血液傳播，包括共用受污染針具或稀釋液、使用未經適當消毒滅菌的醫療或穿刺器械，以及共用可能沾染血液的刮鬍刀、牙刷、指甲刀等，或透過母嬰垂直感染，而C型肝炎尚無疫苗，預防感染非常重要，民眾應避免共用針具及可能接觸血液的個人物品；接受醫療、針灸、刺青、穿孔或醫美療程時，應選擇合格機構並確認相關器材符合一次性使用或消毒滅菌規範。

我國投入大量公共衛生與醫療資源，已建立從預防、篩檢到治療的完整C肝防治體系；診斷率與治療率超過九成，並已提前達成WHO「Path to Elimination」金級計畫性目標。學會指，此一成果得來不易，更需要持續維護。消除C肝除找出並治癒既有感染者，更重要的是避免新的感染發生。台灣消化系醫學會呼籲醫界持續落實安全注射與感染管制，也呼籲民眾主動篩檢、及早診斷、積極治療。